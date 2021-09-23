Рособрнадзор: Обязательный ЕГЭ по литературе вводить не планируется

Рособрнадзор в ближайшее время не планирует делать обязательным Единый госэкзамен по литературе. Такое предложение поступило в ведомство от депутатов одной из российских партий. Кроме того, депутаты предложили включить в ЕГЭ по истории и обществознанию обязательную устную часть.

"Проведение обязательных ЕГЭ по литературе и другим предметам, кроме русского языка и математики, в ближайшей перспективе не рассматривается", - сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора, отметив, что ежегодно получают предложения сделать тот или иной школьный предмет обязательным.

Также в ведомстве подчеркнули важность итогового сочинения, которое является допуском к сдаче ЕГЭ и проводится для проверки общих речевых компетенций школьника, уровня его речевой культуры, умения рассуждать и аргументировать свою позицию.