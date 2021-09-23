Роспотребнадзор предложил провести вакцинацию детей от полиомиелита

"Обеспечить проведение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья с 04.10.2021 мероприятий по подчищающей иммунизации против полиомиелита детей в возрасте до 5 лет включительно, ранее не привитым против полиомиелита и не получившим профилактические прививки в сроки, установленные национальным календарем профилактических прививок", - говорится в документе.

Сегодня в некоторых странах мира сохраняется высокая заболеваемость полиомиелитом. Россия же считается страной, свободной от этой инфекции. Для того, чтобы не допускать распространения в стране этой опаснейшей детской инфекции, и требуется дополнительная вакцинация.

Полиомиелит - тяжелое инфекционное заболевание вирусной природы, поражает в основном детей. Возбудитель проникает в организм через пищеварительный тракт. Не исключается возможность воздушно-капельного заражения. Начинается заболевание как банальное ОРВИ или кишечная инфекция. Но при несвоевременном обнаружении полиомиелит может привести к необратимым последствиям - параличу, летальному исходу.

Самым эффективным и действенным средством профилактики полиомиелита является вакцинация. При охвате 95% детского населения профилактическими прививками против полиомиелита достигаются условия ликвидации полиомиелита.

В России против этой инфекции используются инактивированная полиовакцина (ИПВ) и живая оральная полиомиелитная вакцина (бОПВ).