- Россия отлично справилась с поставкой сверхпроводящего материала для ITER - Международного экспериментального термоядерного реактора, который создается во Франции большой коллаборацией государств.

Чепецкий механический завод и ВНИИНМ в составе Топливной компании "Росатома" ТВЭЛ сыграли важную роль в этой сложной поставке, помогая обеспечить соответствие российского производства сверхпроводников высоким техническим требованиям, предъявляемым к магнитам строящегося термоядерного реактора.