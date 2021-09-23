Рост налогов в металлургии может снизить экспорт угля

Налоговая реформа в металлургии увеличит себестоимость добычи коксующегося угля, применяемого для выплавки чугуна и стали. Именно коксующийся уголь имеет наибольшие перспективы остаться востребованными на мировом рынке даже в случае окончательной победы "зеленой" повестки в мире и повсеместного отказа от ископаемого топлива. Достойных и рентабельных альтернатив ему в металлургии пока не найдено, и поэтому у него сохраняется высокий экспортный потенциал. Цена коксующего угля значительно выше бурого или энергетического углей, используемых как топливо для электростанций.

В планах Минфина получить в результате всей реформы налогообложения металлургии, горнодобывающей отрасли и производителей удобрений в 2022-2024 гг. более 0,5 трлн руб. В ведомстве на запрос "РГ" не ответили, но, по данным РБК, на черную металлургию и производителей коксующегося угля из этой суммы ежегодно придется около 130 млрд рублей ежегодно.

Причины повышения налоговой нагрузки понятны, в 2021 году стремительно выросли цены на чугун, сталь и уголь. Отечественные компании в этих отраслях все частные, в бюджет идут только фискальные сборы, а налогообложение не привязано к мировым ценам. В результате государство недополучает доходы. Весной этого года первый вице-премьер Андрей Белоусов говорил о том, что бюджет от металлургических предприятий недополучил около 100 млрд рублей. Ситуацию решили исправить, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) привязать к мировым ценам, дифференцировать налог на прибыль относительно ее объемов и ввести акциз на сталь. Угольщиков коснулись только два первых нововведения.

На фоне мировой цены на коксующийся уголь, достигшей максимума за десятилетний период (например, австралийский уголь сейчас котируется на уровне, превышающем 500 долл. за тонну), действующая величина НДПИ в России составляет доли процента от цены, отмечает замглавы направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. По его мнению, планируемое повышение НДПИ до величины 1,5% от мировой цены даже в ситуации низких цен (ниже 100 долл. за тонну) увеличит размер НДПИ для коксующегося угля незначительно и почти не повлияет на его конкурентоспособность на внешнем рынке.

С этим согласен аналитик "Финам" Алексей Калачев. Конечно, рост налоговой нагрузки не пройдет бесследно для экономики предприятий, но при текущей рыночной конъюнктуре никак не может поставить производителей на грань разорения, считает он. К тому же рассматривается вариант с плавающей ставкой НДПИ, величина которой также будет коррелировать с ценами, уточнил эксперт.

Рост налоговой нагрузки не пройдет бесследно для предприятий, но не поставит их на грань разорения

Здесь, впрочем, есть несколько нюансов. Доля коксующегося угля из России в общих объемах угольного экспорта составляет чуть менее 14% (в 2020 году 29,1 млн тонн из 212,2 млн тонн, на 12,4 млрд долл.), но она ежегодно увеличивается. При этом качество нашего угля ниже, чем у мирового лидера по его производству - Австралии. К тому же стоимость доставки угля до потребителей из Австралии минимум в 2 раза ниже, чем из России. Это связано с тем, что основные угольные бассейны расположены внутри континента, а в Австралии на побережье или недалеко от него.

В 2021 году Китай (крупнейший мировой производитель стали, 53% мирового производства) прекратил закупать австралийский уголь по политическим причинам и перешел на коксующийся уголь из США, Монголии и Канады. С этими странами у России конкуренция по ценам очень жесткая, а по стоимости доставки мы им также проигрываем. Пока нарастить экспорт в Китай нам не позволяют инфраструктурные ограничения, но реконструкция Байкало-Амурской магистрали идет, а увеличивать объемы экспорта угля Россия планирует именно в восточном направлении. В этой ситуации любой, даже незначительный рост себестоимости добычи может оказаться решающим.

С точки зрения главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, запланированная реформа во многом справедливая, например, нефтяники платят в разы больше угольных компаний, но сам НДПИ устарел. Его повышение влияет на запуск новых проектов и инвестиции. Если продолжать аналогию с нефтянкой, то разумнее было бы ввести для угольной отрасли аналог налога на дополнительный доход (НДД), который рассчитывается от прибыли предприятий. Он оказывает меньшее негативное воздействие на рентабельность производство и конкурентоспособность продукции, считает эксперт.