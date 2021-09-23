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23.09.2021 18:31
Рубрика: Культура

Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион

Текст: Юрий Ершов
Фото: Gettyimages Фото: Gettyimages
Фото: Gettyimages

В Париже 23 ноября аукционные дома Christie"s и Aguttes выставят на торги собственноручные заметки Альберта Эйнштейна, которые он делал в подтверждение своей теории относительности. Об этом сообщает еженедельник Spiegel.

Организаторы рассчитывают выручить за эти рукописи 2-3 миллиона евро. По их словам, подобные записи Эйнштейна ранее никогда не продавались на аукционах.

Предлагаемый набор содержит 54 страницы текста, написанного самим Эйнштейном и его швейцарским другом и коллегой Мишелем Бассо в начале прошлого века. О том, что оба довольно дотошно работали над этими заметками, свидетельствует тот факт, что рукописи испещрены многочисленными поправками.

Эти записи сохранились только благодаря тому, что Бассо увез их с собой в Швейцарию. Сам же Эйнштейн, полагают устроители аукциона, не придавал им большого значения, считая заметки рабочими документами.

Фото: Предоставлено аукционным домом "12й стул"
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Вот и получилось, что рукописи Эйнштейна - вещь довольно редкая. На торгах в Париже будет предложен лишь один из двух сохранившихся документов, проливающих свет на появление теории относительности. Есть еще блокнот ученого с пометками, сделанными в 1912-1923 годах. Эта реликвия сейчас хранится в архиве Эйнштейна в Еврейском университете Иерусалима.

Эти подлинные документы, считают представители Christie"s, дают возможность проникнуть в "лабораторию" величайшего ученого ХХ столетия.

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