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22.09.2021 22:00
Рубрика: Общество

Учение с увлечением

Развивающие игры формируют у школьников начальных классов гибкое мышление
Текст: Мария Набиркина
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
С этого года каждый школьник уже с первого класса сможет погрузиться в инженерное и техническое творчество, программируя роботов и создавая свои истории.

Поможет в этом новое решение компании LEGO Education, часть LEGO Group, которая более 40 лет разрабатывает наборы для обучения детей разных возрастов. Новый набор помогает ребятам в освоении STEAM-дисциплин и развитии через игровой опыт важного жизненного навыка - самостоятельного, независимого и гибкого мышления.

Фото: Пресс-служба LEGO Education
Умные лаборатории LEGO Education появятся в классах и аудиториях

Аббревиатура STEAM расшифровывается так: Science - наука, Technology - технология, Engineering - конструирование, Art - искусство, Math - математика. Играя, дети изучают программирование, основы инженерии, приобретают цифровые навыки, учатся работать в команде - каждый учебный набор рассчитан минимум на двух человек.

Набор SPIKE Старт для начальных классов продолжил линейку образовательных решений LEGO Education - взаимодополняемых элементов Системы обучения LEGO, главная цель которой - помочь детям в игровой форме освоить навыки и умения, критически важные в XXI веке и, несомненно, востребованные в будущем. Основная задача, которая стоит перед разработчиками, - мотивировать детей учиться. Итак, что ждет школьников? Самостоятельное проектирование роботов из любимых деталей LEGO: решая практические задачи, ребята будут вовлечены в увлекательную игру и повествование историй.

В основе нового образовательного решения - метапредметность. В каждом наборе - кубики, хабы для беспроводного подключения к ноутбуку или планшету, мини-фигурки человечков LEGO, датчики цвета и световой матрицы и готовые планы занятий на повседневные темы. Простое, интуитивно понятное программирование, адаптированное под возраст учеников.

Одно из заданий: сконструировать лодку, на которой друзья отправятся в путешествие, и робота, который поможет спустить ее на "воду". Но это еще не все. Когда робот собран, ученикам предлагается придумать разные варианты его работы: дети могут менять различные параметры модели, например, силу запуска лодки, музыкальное сопровождение, световую индикацию и пр., таким образом они формируют базовые навыки научно-практической деятельности, понимая взаимосвязь причины и следствия. Постепенно ученики переходят от простых к решению все более сложных задач, тесно связанных с реальной жизнью. Дети становятся уверенными в себе исследователями, которые хотят учиться и делают это с удовольствием.

В компании LEGO Education уверены - креативный подход позволяет всем ученикам включаться в урок, а для педагога это тоже новые подходы к оценке качества образования.

Общество Образование

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