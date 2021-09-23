"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратился к бизнесменам словами Максима Горького, попросив определиться, хотят ли они быть в национальной повестке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьера Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?" Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке? Или нет?", - сказал Белоусов.

Он отметил, что сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке это не только платить налоги и софинансировать социальные программы в регионах, но и инвестировать. По его мнению, за счет инвестиций можно получить приемлемые темпы роста, когда можно будет решать социальные проблемы - соцподдержки, здравоохранения, образования. Причем, без дополнительной нагрузки на бизнес. Либо, при отказе от инвестиций, станет неизбежным повышение налоговой нагрузки на бизнес.

"Эта альтернатива стоит не только перед чиновниками, она перед всеми стоит", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что речь не идет о том, чтобы отнять у бизнеса доходы и дивиденды, поскольку "инвестиции делаются для того, чтобы платить дивиденды", но вопрос в том, чтобы разрыв между доходами и дивидендами не был слишком большим и не давал нагрузку на российскую экономику.

"Я просто хочу обратить внимание, что вопросы инвестирования, ускорения инвестиций, хотим мы того или нет, стоят в повестке дня каждой компании. Даже если у нее завершился инвестиционный цикл, есть вопросы диверсификации, повторюсь, и технологической адаптации к нашим карбоновым вызовам", - заключил Белоусов.