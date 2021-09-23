Новости

Эрдоган: Турция не откажется от закупок российских С-400 20:23
Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес 20:15
В Нижневартовске мужчина избил дерматолога за медосмотр его жены 19:54
В Москве курьер сбил коляску с младенцем 19:21
"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького 19:07
В Беларуси получать пенсии и зарплаты можно будет на счет в банке 18:49
Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок 18:47
Рукописи Эйнштейна будут выставлены на аукцион 18:31
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра 18:24
В России могут ввести углеродный налог 18:23
Рада поддержала закон Зеленского о "переписи" олигархов 18:13
Нацистский преступник Гельмут Оберлендер умер в Канаде до депортации 18:00
Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса 17:51
Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах 17:40
Мишустин: Правительство и бизнес договорились по вопросам изменения налогов 17:38
Ространснадзор начал проверку после крушения Ан-26 17:35
ЦИК: Больше всего обращений по выборам в Госдуму пришло из Петербурга 17:24
ЦСКА разгромил ижевский "Зенит" в Кубке России 17:21
В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН 17:21
В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в Воронежской области 17:20
Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем 17:17
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 17:05
В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам 17:04
В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу 17:01
В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 19:07
Рубрика: Экономика

"С кем вы?": Белоусов обратился к бизнесу цитатой Горького

Текст: Евгения Думанская
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов обратился к бизнесменам словами Максима Горького, попросив определиться, хотят ли они быть в национальной повестке. Об этом сообщили в пресс-службе правительства по итогам встречи премьера Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок

"Максим Горький написал замечательную известную статью "С кем вы, мастера культуры?" Хочется спросить: с кем вы, мастера металлургии и химии? Вы в национальной повестке? Или нет?", - сказал Белоусов.

Он отметил, что сегодня для бизнеса находиться в национальной повестке это не только платить налоги и софинансировать социальные программы в регионах, но и инвестировать. По его мнению, за счет инвестиций можно получить приемлемые темпы роста, когда можно будет решать социальные проблемы - соцподдержки, здравоохранения, образования. Причем, без дополнительной нагрузки на бизнес. Либо, при отказе от инвестиций, станет неизбежным повышение налоговой нагрузки на бизнес.

"Эта альтернатива стоит не только перед чиновниками, она перед всеми стоит", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что речь не идет о том, чтобы отнять у бизнеса доходы и дивиденды, поскольку "инвестиции делаются для того, чтобы платить дивиденды", но вопрос в том, чтобы разрыв между доходами и дивидендами не был слишком большим и не давал нагрузку на российскую экономику.

"Я просто хочу обратить внимание, что вопросы инвестирования, ускорения инвестиций, хотим мы того или нет, стоят в повестке дня каждой компании. Даже если у нее завершился инвестиционный цикл, есть вопросы диверсификации, повторюсь, и технологической адаптации к нашим карбоновым вызовам", - заключил Белоусов.

Экономика Бизнес Экономика Финансы Налоги Экономика Финансы Инвестиции Правительство Вице-премьеры

Главное сегодня

Володин: Российской делегации не следует принимать участие в заседании ПАСЕ
Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушении ее воздушного пространства
ГИБДД отказалась от наказаний за превышение средней скорости
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Главой департамента судейства РФС стал португальский арбитр Витор Перейра
Российские туристы стали выезжать в другие страны для вакцинации
Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить