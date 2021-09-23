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23.09.2021 16:36
Рубрика: Экономика

S7 запустит в России лоукостер Citrus

Текст: Евгения Думанская
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Стало известно название лоукостера авиакомпании S7. Он будет называться Citrus, сообщили в компании.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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О планах по запуску лоукостера стало известно весной. Пока в России есть только одна авиакомпания, работающая по такому принципу - "Победа", это "дочка" "Аэрофлота".

Ожидается, что продажа билетов у Citrus стартует весной 2022 года, а первые вылеты авиакомпания совершит в июле 2022 года. В S7 сказали, что планируется делать упор на прямых региональных направлениях, в облет Москвы и Подмосковья - в основном, в средней полосе России.

"Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий", - цитирует РИА Новости сообщение S7.

Согласно планам, уже в первый год работы Citrus перевезет около миллиона пассажиров, а спустя два года их будет уже шести-семи миллионов. В авиапарк лоукостера войдут новые самолеты Airbus A320neo, уже есть предварительное соглашение на поставку четырех лайнеров. Позже авиапарк будет расти и к 2024 году достигнет 20 единиц.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация S7 Airlines

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