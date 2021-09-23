Сегодня в Москве назовут "Книгу года"

В четверг в Москве назовут победителей Национального конкурса "Книга года-2021". По традиции эта церемония предваряет главное книжное событие осени - Московскую Международную книжную ярмарку, которая в этом году пройдет с 24 по 27 сентября в новом для себя месте - Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". Традиции подводить итоги прошедшего книжного сезона именно в рамках ярмарки, на минуточку, уже больше 20 лет.

В этом году на конкурс "Книга года" поступило рекордное количество заявок - 700 книг от 110 издательств из 30 городов России. Неудивительно, что шорт-лист нынешнего сезона получился особенно богатым на громкие и узнаваемые имена. 45 номинантов поборются за победу в 11 номинациях. Среди них Леонид Юзефович, Юрий Рост, Анастасия Орлова, Лев Данилкин, Вера Полозкова, Алексей Олейников, Ксения Драгунская...

Впервые в этом году выберут не только прозу и поэзию года или назовут лучшие книги для детей и поколения Z, но и определят лучшую аудиокнигу. Мир не стоит на месте, и электронные и аудиокниги стали полноправными игроками книжного рынка.

Напомним, что издатели, чьи книги вошли в Короткий список, награждаются дипломами финалиста, что само по себе уже почетно и является своеобразным знаком качества. Лауреаты в каждой номинации также награждаются памятными дипломами и статуэтками, а триумфатор в номинации "Книга года" получает Гран-при конкурса - драгоценное яйцо в деревянном ларце, специально изготовленное для победителя в мастерской заслуженного деятеля искусств Российской Федерации А.Г. Ананова.

В номинации "Проза года" среди номинантов - книга номинанта премий "Русский Букер" и "Большая книга" Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", главными героями которой стали Енисей и строители Трансполярной железной дороги. Этот роман, основанный на реальных событиях, сразу же привлек внимание понимающих читателей и думающих критиков. Очень внимательно его прочитал писатель и номинант "Большой книги" Василий Авченко - его взгляд, надеемся, будет интересен и читателям "РГ".

Василий Авченко: Роман о Вечной Теплоте

1949-1953 годы, нижний Енисей. В ныне неживом поселке Ермаково между Туруханском и Игаркой, ровно на Полярном круге, - штаб "Стройки 503". Здесь строится - вольными и невольными - титаническая Трансполярная железная дорога. И здесь же происходит действие романа Виктора Ремизова "Вечная мерзлота", изданного на сей раз не в Москве, а гораздо ближе к описываемым местам - во Владивостоке.

О 1937 годе и Колыме написано изрядно. А о послевоенном Енисее? Что мы знаем о Туруханском крае, кроме строчки в песне Юза Алешковского "Товарищ Сталин, вы большой ученый…"? (Кстати, роман Ремизова получает дополнительное измерение, если помнить, что в нем описаны именно те места, где незадолго до революции отбывал ссылку Сталин.)

Построить магистраль сначала от Архангельска до Оби, а потом и дальше, на крайний восток, предлагали еще в конце XIX века. Царь даже одобрил проект, но до реализации не дошло - денег не было. После войны Сталин приказал: строить. Северный железный путь должен был связать Белое море и Чукотку, облегчить освоение месторождений Севера, вдохнуть новую жизнь в Заполярье. Фантастика? Но и Севморпуть казался фантастикой, и космос тоже. Мечты тогда порой перетекали в реальность, и, допустим, роман фантаста Григория Адамова "Изгнание владыки" (то есть холода) о преображении Севера отнюдь не казался оторванным от действительности.

Сразу после смерти Сталина дорогу бросили, как и ряд других грандиозных строек, включая тоннель на Сахалин. Если о "Стройке 503" и вспоминали, то обычно в "бессмысленно-беспощадном" ключе. Некоторые участки недостроя сохранились и даже используются. Более того, в начале XXI века заговорили о возвращении к идее "Северного широтного хода"…

Вслед за рельсами и шпалами северной магистрали мерзлота поглотила и породившую их страну

"Вечная мерзлота" - своего рода анти-"Дорога на Океан", наполненная - уже потому, что леоновская книга вышла в 1935-м, а ремизовская выходит сегодня. Встает вечный вопрос о целях и средствах, но было бы слишком просто, а значит, и неправильно считать "Вечную мерзлоту" очередным антисталинским романом. Книга сложнее, глубже. Если угодно, она полифонична и даже амбивалентна. Когда холодным летом 1953-го пониженный в звании следователь говорит: "Хозяин ушел, и все посыпалось", только ли это личное мнение чекиста, ошарашенного падением Берии? В закате сталинской эпохи просматривается будущий закат Советской империи. Вслед за рельсами и шпалами северной магистрали мерзлота поглотила и породившую их страну…

Этот роман - один из главных претендентов на победу в номинации "Проза года". Фото: Предоставлено издательством "Рубеж"

При всех этих и других параллелях у Ремизова - свое, подлинное, первородное.

В центре романа - фельдшер-зэк, бывший геолог Горчаков и капитан речного буксира Белов. Автор называет прототипом Горчакова геолога Бориса Рожкова, расстрелянного в 1938 году, но немало пересечений можно найти и с судьбой первооткрывателя норильского никеля, исследователя Арктики Николая Урванцева (1893-1985), дважды осужденного, но уцелевшего. Сильны и важны образы женщин - Аси Горчаковой и Николь Вернье. И еще образ Енисея, который тоже - в числе главных героев книги. Москвич Ремизов не смог бы столь осязаемо изобразить Енисей, не будь он своим в этих зауральских ландшафтах. Видимо, сыграло роль то, что он сплавляется по сибирским и дальневосточным рекам, дружит с певцом Енисея Михаилом Тарковским…

Воссоздать прошлое, в котором ты не жил, - задача сложнейшая. Фактуры - море, но как сделать, чтобы читатель ощутил запахи и звуки твоего мира, воспринял героев живыми? Олег Куваев в свое время не решился писать об отце колымского золота геологе Билибине - просто потому, что сам не работал с ним на Колыме и боялся сфальшивить. Ремизов решился. Созданному им миру веришь до штриха.

С какими-то авторскими акцентами мы, конечно, вольны не соглашаться. Это ведь не историческое исследование, а роман. Он похож на огромное здание, в котором можно жить, блуждать, находить потайные комнаты, любить и ненавидеть героев.

Более подробную рецензию Василия Авченко на книгу Виктора Ремизова "Вечная мерзлота" читайте на портале ГодЛитературы.РФ.