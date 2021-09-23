Сенатор: Частные судебные экспертизы надо урегулировать законом

В законодательстве о судебной экспертизе следует уделить внимание частным экспертам, считает первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Федеральный закон от 31 мая 2001 года "О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ" уже давно не соответствует современным реалиям, имеет значительные пробелы в регулировании данного института. Также существует необходимость улучшения организации судебно-экспертной деятельности в масштабах страны и унификации методологии проведения судебных экспертиз", - заявила Рукавишникова на круглом столе в СФ.

По мнению сенатора, все это напрямую обеспечит качество защиты прав огромного числа граждан и организаций - участников судебных процессов по уголовным, гражданским, административным и арбитражным делам, делам об административных правонарушениях.

Рукавишникова напомнила, что обновление базового федерального закона обсуждали на парламентских слушаниях в мае 2019 года, однако законопроект "О судебно-экспертной деятельности в РФ" так и не был принят.

По словам парламентария, множество проблем связано и с работой судебно-экспертных учреждений в регионах. В числе актуальных проблем там отмечают нехватку штатных судебных экспертов, из-за чего средняя нагрузка на каждого превышает нормы более чем вдвое, низкую зарплату, из-за чего происходит отток высококвалифицированных кадров, возникают коррупционные риски. Качество экспертиз снижается из-за дефицита площадей, отсутствия современного оборудования, компьютерной техники, программного обеспечения.

Действующая редакция Гражданского процессуального кодекса РФ не обеспечивает экспертному учреждению гарантированное возмещение понесенных расходов, связанных с их производством. "Вместе с тем за по факту оказанные услуги по производству экспертиз учреждение обязано своевременно уплатить налог на прибыль и налог на добавленную стоимость даже в случае неполучения оплаты услуг", - отметила сенатор.

Сейчас как негосударственные экспертные учреждения могут выступать юридические лица с разными организационно-правовыми формами. "При этом далеко не все они имеют в качестве основной уставной цели именно производство судебной экспертизы и обладают необходимыми условиями и оборудованием для организации производства исследований в данной отрасли судебной экспертизы", - пояснила Рукавишникова.

Кроме того, экспертов сертифицируют многочисленные коммерческие организации, в интернете есть множество предложений по приобретению за 2-3 дня сертификатов стоимостью 5-7 тысяч рублей. В практике имеются примеры, когда действующие эксперты не имеют даже высшего образования.