Сенатор Джабаров: Ответ на санкции будет чувствительным для Вашингтона

Ответ России на новые санкции США будет асимметричным и чувствительным для Вашингтона. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров, комментируя сообщения в СМИ. Напомним, один из комитетов американского Конгресса рекомендовал ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов.

По словам Джабарова, "американские политики боятся правды", а еще хотят ухудшить отношения с Россией, видя, что Джо Байден выступает за конструктивный диалог с Москвой. На полях Генассамблеи ООН президент США заявил о необходимости сообща бороться с угрозами.

Сенатор также обратил внимание на то, что, если раньше американские законодатели вводили санкции против представителей силовых ведомств России, то сейчас в черном списке неожиданно оказался глава Минздрава РФ Михаила Мурашко. "За что вводить санкции? За то, что он боролся с пандемией?", - не без удивления отмечает Джабаров.

В этот раз конгрессмены превзошли сами себя, они собрали все в одну кучу - и политиков, и экономистов, и общественных деятелей.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам также считает недопустимым "вводить санкции против первых лиц государства".

Как сообщает РИА Новости, предложенные Комитетом по регламенту Палаты Представителей США санкции против 35 российских граждан американские законодатели рассмотрят на заседании, на котором будут обсуждаться поправки в закон об оборонном бюджете.