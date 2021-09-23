Сенаторы еще не приняли решение о формате участия в сессии ПАСЕ

Сенаторы, которые входят в российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы, еще не приняли решение о формате своего участия в очередной сессии, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Осенняя сессия ассамблеи начнется 27 сентября. Ранее член делегации Владимир Круглый заявил о том, что российским парламентариям запретили свободное перемещение в ПАСЕ. "Решение о формате участия сенаторов в сессии ПАСЕ еще не принято, потому что мы ждем полных уточнений относительно условий, которые создаются для работы делегации во Франции", - сказал ТАСС Кисляк, который возглавляет сенаторскую часть российской делегации в ПАСЕ.

Парламентарий пояснил, что речь о запрете на перемещение все же не идет. При этом во Франции есть режим допуска неграждан Евросоюза.

"Вопрос в том, какие условия они нам создадут, чтобы мы могли спокойно работать в ПАСЕ в соответствии с требованиями по обеспечению условий для работы, которые Франция должна как принимающая страна всем предоставить", - отметил Сергей Кисляк. По его словам, российские сенаторы ждут окончательную официальную позицию Парижа об условиях, которые будут созданы делегации для участия в работе ассамблеи.