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23.09.2021 11:33
Рубрика: Общество

Сергей Кравцов: Школы должны не только учить, но и воспитывать

Текст: Елена Новоселова
Образование входит в число основных приоритетов государственной политики России, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во рабочего визита в Грац (Австрия), где проходит чемпионат EuroSkills-2021. Глава ведомства встретился со своим коллегой Хайнцом Фассманом.
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости

"Мы работаем с нашим будущим - с детьми, и от всех нас зависит, какими они станут, каким будет наш мир. Несомненно, школы должны не только давать знания, но и прививать детям важнейшие общечеловеческие ценности. Поэтому мы уделяем особое внимание воспитательной работе на всех уровнях обучения - от школы до колледжей и вузов", - подчеркнул Кравцов и напомнил, что во время пандемии учебный процесс оказался в центре особого внимания: и дети, и родители, и педагоги оценили, какую важную роль играет живое общение учителей и учеников, кроме того, повысился престиж профессии учителя.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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"Ряд технических решений, которые использовались во время вынужденного дистанционного обучения, мы взяли на вооружение и применяем и сейчас, когда учеба в школах идет в традиционном формате", - сообщил российский министр.

Его поддержал Хайнц Фассман, который рассказал, как цифровизация влияет на развитие системы образования Австрии: "Мы видим беспрецедентные инвестиции в цифровизацию образования, меняется сама концепция учебного процесса, на первое место выходит индивидуальный подход к учащимся. Если раньше знания получали в школе, а дома закрепляли, то сейчас большой объем информации ребята получили дома, а в школу приходят для того, чтобы обсудить новые знания с педагогом".

Министры также обсудили перспективы развития образовательных ресурсов, возможность обмена опытом между специалистами разных стран и особенности системы аттестации учащихся. Отдельно они затронули тему реализации права на образование по российским стандартам для граждан Российской Федерации, проживающих и работающих в Вене. В завершение встречи Сергей Кравцов пригласил Хайнца Фассмана на следующий чемпионат EuroSkills, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Справка "РГ"

Чемпионат Европы EuroSkills - крупнейшие международные соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые проводятся каждые два года в одной из 31 страны - участницы WorldSkills Europe.

Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно проводят в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование".

В 2021 году чемпионат проходит в городе Грац (Австрия) с 22 по 26 сентября. В основной состав национальной сборной России в 2021 году вошли 57 конкурсантов из 15 регионов страны. Они примут участие в соревнованиях по 48 компетенциям.

В 2022 году участники сборной отправятся на 46-й мировой чемпионат WorldSkills в Шанхай (Китай). В 2023 году Россия впервые примет европейский чемпионат по профессиональному мастерству. EuroSkills St Petersburg 2023 пройдёт с 16 по 20 августа в Северной столице страны.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения

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