Шохин рассказал, о чем договорились на встрече власти и бизнес

Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин рассказал после встречи с представителями российского правительства по вопросам изменения системы налогообложения о достигнутых компромиссах.

Он сообщил, что удалось договориться по НДПИ - с 2022 года акциз на жидкую сталь составит 2,7%, а на железную руду - 4,8%. Ставки будут действовать три года. Также был достигнут компромисс по минеральным удобрениям.

"Предлагаемый коллегами подход позволяет сохранить возможность и повышать сборы через НДПИ и, в то же время, сохранять льготный режим для реальных инвестиционных проектов", - сказал он в беседе с "Интерфаксом".

Минфин предложил увеличить рентный коэффициент до 8,75 без привязки НДПИ к ценам для калийных и фосфатных руд. Как отметил Шохин, для разных типов удобрений формулы отличаются, а главная задача - "выйти на цифру дополнительных поступлений в бюджет и, с другой стороны, иметь возможность использовать рентный коэффициент 1 для СЗПК, СПИКов, для новых месторождений".

Он добавил, что в черной металлургии ситуация несколько сложнее, и требуется найти компромисс внутри бизнеса.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов объяснил, почему важно изменить систему налогообложения в России. Как отметил министр, сейчас порядок налогообложения основан на себестоимости сырья без учета конъюнктуры мировых цен.