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23.09.2021 18:47
Рубрика: Экономика

Силуанов: Система налогов в РФ не учитывает мировой рынок

Текст: Евгения Думанская

Система налогообложения, действующая в России, не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье, что оборачивается дополнительными расходами для государства, и необходимо устранить несправедливость, сказал глава Минфина Антон Силуанов на совещании главы правительства Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Как отметил министр, сейчас порядок налогообложения основан на себестоимости сырья без учета конъюнктуры мировых цен, в результате, в частности, в этом году, резко выросли рентные доходы компаний из-за изменения ценовых показателей.

"При этом государство, не получая доходов из-за роста конъюнктуры цен, еще и несет дополнительные бюджетные траты при государственных закупках в результате роста в том числе внутренних цен на эту продукцию. Мы считаем, что это несправедливо", - приводит цитату Силуанова пресс-служба кабмина.

Он рассказал, что ключевая идея заключается в том, чтобы уровень рентных изъятий стал соразмерным доходности компаний. При этом доступ к этим средствам должно иметь нуждающееся в господдержке население. В России сейчас уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых находится на уровне 1-2%, тогда как в мировой практике он составляет 3-5% от выручки. То есть, обновления, фактически, позволят выйти на среднемировой уровень.

"В нефтегазовой отрасли уровень налоговых платежей напрямую связан с ценовой конъюнктурой на мировых рынках и позволяет накапливать резервы для поддержки экономики и социальной сферы", - добавил глава Минфина.

Министр сказал, что ставки предполагаются плавающие - это позволит оперативно реагировать на изменения мирового рынка. Например, ставка НДПИ будет привязана к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых.

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