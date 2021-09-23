Швеция отменит большинство COVID-ограничений с 29 сентября

С 29 сентября власти Швеции отменят большинство оставшихся ограничений общественной жизни, которые до сих пор действовали в королевстве из-за коронавируса. Об этом сообщила министр по вопросам культуры, спорта и демократии Аманду Линд.

"На следующей неделе мы переходим к четвертому этапу, - объявила Линд в эфире телеканала SVT. - Организаторы всех типов мероприятий могут готовиться к возобновлению работы с 29 сентября. Никаких ограничений по количеству допускаемых участников не будет".

По словам чиновницы, от гостей также перестанут требовать прививочные сертификаты. Ресторанам не придется закрываться раньше времени с учетом комендантского часа. При этом власти все же рекомендуют соблюдать осторожность непривитым, людям старше 75 лет и из групп риска по здоровью.

Причина, по которой шведы "расслабились", проста - это темпы вакцинации. Уже более 75% населения страны старше 16 лет получило две дозы вакцины.