Силуанов сообщил о договоренности по налогам с представителями бизнеса

Глава Минфина Антон Силуанов после встречи премьера Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) сообщил о достижении договоренности по вопросу налогов.

Минфин ранее подготовил законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс. Он содержит механизм изменения налоговой политики, прежде всего, для производителей удобрений и металлургической отрасли. В начале недели Силуанов говорил, что консультации еще продолжаются и компромисс пока не найден. После встречи в четверг он сообщил о достижении договоренности.

"Уже договорились", - цитирует слова министра ТАСС.

Согласно законопроекту, планируется изменить ставки НДПИ, дифференциацию налога на прибыль в зависимости от дивидендов и инвестиций, а также ввести акциз на сталь. Предполагается, что акциз будет составлять 3% от цены в российских портах, если она будет выше 300 долларов за тонну. Кроме того, предполагаются ставки для коксующегося угля и железной руды, которые тоже будут привязаны к рыночным ценам на это сырье.