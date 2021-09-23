СК нашел еще одного виновного в гибели летчика Олега Пешкова в Сирии

В Следственном комитете РФ продолжают расследование убийства в Сирии летчика бомбардировщика Су-24М Олега Пешкова и морского пехотинца Александра Позынича, а также дела о покушении на жизнь штурмана указанного боевого самолета Константина Мурахтина. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте СК России.

Преступление было совершено 24 ноября 2015 года участниками незаконных вооруженных формирований, некоторые из которых ранее были установлены.

"На основании собранных доказательств было предъявлено обвинение 14 участникам незаконных вооруженных формирований, причастных к совершению указанных преступлений", - отметили в СК, уточнив, что все они объявлены в международный розыск.

Недавно была установлена личность гражданина Сирии Рамадана Ади бин Аднана. Ранее в интернете была обнаружена фотография, на которой он с оружием позирует рядом с телом погибшего летчика Олега Пешкова.

"Собранные доказательства подтвердили его причастность к инкриминируемым преступлениям. В связи с этим вынесено постановление о привлечении Рамадана Ади бин Аднана в качестве обвиняемого в совершении убийства и покушения на убийство, надругательстве над телом умершего", - рассказали в СК.

Фигурант также объявлен в международный розыск. По ходатайству следствия в отношении него суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу (заочно).

В СК подчеркнули, что продолжат установление и изобличение остальных участников преступных посягательств на жизнь российских военнослужащих.