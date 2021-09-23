СМИ: Меркель отклонила первый звонок Байдена в качестве президента США

Первым делом после своей инаугурации в январе этого года избранный президент США Джо Байден хотел позвонить канцлеру Германии Ангеле Меркель - в знак приверженности трансатлантическому партнерству, которое дало трещину при его предшественнике Дональде Трампе. Однако по европейскому времени уже наступила пятница, к тому же вторая половина дня, когда фрау Меркель разделалась с рабочими делами и собиралась на дачу. Ей было не до Байдена, так что разговор пришлось отложить. Эту историю рассказывает The Wall Street Journal со ссылкой на некие источники, знакомые с переговорами между офисами в Берлине и Вашингтоне.

Собеседники газеты уточняют, что речь идет о той самой знаменитой даче канцлера, где она вдали от городской суеты и посторонних глаз любит по выходным пропалывать грядки с овощами в своем саду и гулять у озера. Правда, помощники предупредили Меркель, что в случае отказа Байден наверняка позвонит кому-нибудь еще из мировых лидеров, и они окажутся первыми собеседниками президента США "через ее голову". Однако Меркель "отвергла символизм", якобы заложенный в очередности контактов, попросила согласовать другой день для связи с Вашингтоном и уехала предаваться сельским радостям.

Действительно, ничего страшного не случилось, и разговор Ангелы Меркель и Джо Байдена состоялся в понедельник, когда она вернулась на работу. А президент США сделал свой первый звонок 23 января премьеру Канады Джастину Трюдо - у того нашлось время для американского лидера.