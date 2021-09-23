СМИ: Тайвань подал заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство

Власти Тайваня приняли решение подать заявку на вступление в Транстихоокеанское партнерство. Об этом сообщила газета Financial Times.

"Мы подали заявку сегодня днем (в среду - прим. "РГ")", - рассказал газете источник в тайваньской администрации. Отмечается, что заявка была направлена в МИД Новой Зеландии. Представитель министерства сообщил Financial Times, что запрос был передан на рассмотрение других стран, входящих в организацию.

Транстихоокеанское партнерство является торговым соглашением, которое было подписано 12 государствами в 2016 году. Его целью является развитие экономических отношений между странами. В 2017 году администрация США приняла решение выйти из него. В середине сентября текущего года заявку на вступление в партнерство подала КНР.