Социологи выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети

В течение суток почти треть опрошенных россиян (29 процентов) проводят в соцсетях и мессенджерах более трех часов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Четверть наших граждан зависают в интернете от одного до двух часов в день. Менее получаса в день находятся там всего девять процентов респондентов.

Больше всего времени в Сетях проводит молодежь возрасте от 18 до 24 лет. Больше трех часов в сутки сидят в интернете 72 процента опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше этим "грешат" только 15 процентов россиян.

Какую информацию ищут в сети? Новости о событиях в стране и в мире (49 процентов), политические комментарии (42 процента), образование и саморазвитие (39), юмор (37), еда и рецепты (36), здоровье (32). Треть опрошенных хотят узнать новости о родном городе и районе (29 процентов).