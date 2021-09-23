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23.09.2021 11:44
Рубрика: Общество

Социологи выяснили, сколько времени россияне тратят на соцсети

Текст: Елена Новоселова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В течение суток почти треть опрошенных россиян (29 процентов) проводят в соцсетях и мессенджерах более трех часов. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Фото: Алексей Трапезников/РГ
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Четверть наших граждан зависают в интернете от одного до двух часов в день. Менее получаса в день находятся там всего девять процентов респондентов.

Больше всего времени в Сетях проводит молодежь возрасте от 18 до 24 лет. Больше трех часов в сутки сидят в интернете 72 процента опрошенных. В возрастной категории от 60 и старше этим "грешат" только 15 процентов россиян.

Какую информацию ищут в сети? Новости о событиях в стране и в мире (49 процентов), политические комментарии (42 процента), образование и саморазвитие (39), юмор (37), еда и рецепты (36), здоровье (32). Треть опрошенных хотят узнать новости о родном городе и районе (29 процентов).

Общество СМИ и соцсети Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ

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