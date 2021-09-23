Советы от стилистов "Кинотавра": как выглядеть красиво этой осенью

Новости

В селах станет больше общественных зданий из дерева 14:14
Умерла создательница "Инспектора Морса" Альма Каллен 14:07
В России появится отечественный аналог TikTok 14:06
Рок-фестиваль "Чернозем" перенесли на 2022 год 14:05
Актер Петтер Веннерёд умер перед своим днем рождения 14:02
В Байкальске впервые в России проведут реновацию по экостандартам 14:00
Лауреаты Нобелевских премий получат награды у себя на родине 13:58
В Германии непривитым перестанут платить компенсацию за пребывание на карантине 13:54
В Минпромторге обсудили развитие дальневосточных регионов 13:43
В России появится первый экогород 13:40
Песков назвал внутрипарламентскими упражнениями идеи конгрессменов США о новых санкциях 13:40
Кубань с начала года посетили более 13,6 миллиона туристов 13:38
Кириенко: Около 1500 проектов претендуют на гранты фонда культурных инициатив 13:37
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским 13:27
Семьям погибших в катастрофе Ан-26 под Хабаровском выплатят по 1 млн 13:21
Чулпан Хаматова станет закадровым голосом экранизации повести "Манюня" 13:20
Песков назвал факторы влияния на формат участия Путина в G20 13:13
Во второй декаде сентября максимальная ставка по вкладам составила 6,15% 13:11
Найден "черный ящик" разбившегося под Хабаровском Ан-26 13:09
Песков заявил о единичных случаях заболевания коронавирусом в Кремле 13:07
На форуме InPark обсудили развитие промышленной и технологической инфраструктуры 13:04
Путин встретится с лидерами списка "Единой России" 27 сентября 13:01
Над испанской Пальмой из-за вулкана ограничат воздушное пространство 13:00
Правительство РФ утвердило критерии зеленых проектов 12:57
Под Тамбовом завели дело об уничтожении вакцины от COVID-19 12:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 13:19
Рубрика: Культура

Советы от стилистов "Кинотавра": как выглядеть красиво этой осенью

Текст: Сусанна Альперина
"Кинотавр", хоть и в формате делового форума - не только кинематограф. Слова Федора Бондарчука о том, что "кино должно быть модным", давно уже стали притчей во языцех, и в этом направлении работают все представители отрасли - от актрис до продюсеров. Причем последние выглядят и придерживаются здорового образа жизни так, что и их порой принимают за актеров. Впрочем, тема "Кого в кино можно принять за артиста, хотя он таковым и не является" пока в "РГ" только в разработке. И первым в этом списке будет назван Сергей Сельянов, на второе место выйдет художник фильмов Алексея Германа-младшего Елена Окопная, на третье - журналист Иван Кудрявцев, который - откроем тайну - недавно снялся в кино. Но сейчас речь о других - кто ответственен за всю красоту на "Кинотавре" и кто может дать профессиональные советы, которые могут помочь простым смертным выглядеть так, словно оно только что вышли из кадра фильма того же Бондарчука.
Екатерина Волкова. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor Екатерина Волкова. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor
Екатерина Волкова. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Актриса Равшана Куркова: "Сейчас у всей Европы - лицо, как у меня"

Начнем с Равшаны Курковой. Актриса красива сама по себе, но именно на нынешнем "Кинотавре" с ней "узаконила отношения" компания Wella Professionals. Эта компания с "Кинотавром" сотрудничает уже восьмой год. И не впервые "РГ" пишет об умениях ее колористов и стилистов. Но впервые - о том, что Равшана Куркова стала амбассадором Wella Professionals в России.

Обещают, что у актрисы в роли посла красоты впереди много вдохновляющих преображений. "Несколько лет назад с открытием на "Кинотавре" бьюти-студии Wella Professionals меня не раз готовили к дорожкам потрясающие мастера бренда. У нас мгновенно сложилось взаимопонимание. Мы подружились и продолжили общаться в Москве. Я с радостью приняла предложение стать амбассадором, каковым на самом деле неформально уже являлась", - рассказала Куркова. К слову, на открытии фестиваля у нее был один из лучших образов, говоря на профессиональном языке "луков", что отметили и коллеги, и СМИ.

Виктория Толстоганова. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor

Не покладая рук трудятся на "Кинотавре" и представители ювелирной компании Mercury. Они обеспечивают изысканными украшениями медийных лиц не только на открытии и закрытии фестиваля. Каждый день Mercury поддерживает какой-то конкретный показ - порой и не один. На следующий после сеанса день ювелирная компания рассылает фотографии крупным планом - что именно надел тот или иной ее посланец на дорожке. И потом многие люди хотят приобрести себе точно такие же. Например, чтобы сказать такую фразу: "У меня кольцо в точности, как у Чулпан Хаматовой". Или у Петра Федорова. Оба актера в этом году в жюри. Хаматова еще и председатель жюри основного конкурса, и к тому, как она выглядит, интерес не меньше, чем к тому, что она думает.

Макияж членам жюри и другим звездам для выходов на мероприятия "Кинотавра" делает компания Max Factor - ее представительство в России. Они также работают с фестивалем не первый год. И "РГ" сотрудничает с ними - кто не знает, у нас в издательстве выходят популярные глянцевые тематические приложения. Обозреватель "РГ" попросила "по дружбе" профессионалов Max Factor и Wella рассказать читателям о тенденциях нынешней осени. И вот что они посоветовали.

Рената Пиотровски. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor
Прямая речь

Бьюти-тенденции осени

Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России:

Стрелки

В этом сезоне актуальны стрелки разной формы и цветов. Можно экспериментировать с толщиной и длиной стрелки: сделать подводку по контуру или увести к виску. В приоритете черный цвет (для карих и серых глаз) и коричневый (для голубых и зеленых глаз).

Красные губы

Всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Сейчас в тренде как матовые, так и глянцевые "финиши" (запомните этот профессиональный термин - прим. С.А.). Поверх помады можно нанести прозрачный блеск. А для смелого образа на вечер можно сочетать и стрелки, и помаду.

Винные оттенки помады

Обратите внимание в этом сезоне на насыщенные оттенки помады красного вина или красно-коричневые оттенки. С таким образом можно и нужно делать нейтральный макияж для глаз.

Фиолетовые оттенки

Лавандовый в этом сезоне на пике популярности. Сочетайте его с серыми и бежевыми тенями, добавляйте в виде яркого акцента на глаза.

Пушистые брови

Графичные строгие брови уходят из трендов. В моде соболиные брови мягкой формы. Такого эффекта можно добиться с помощью теней для бровей и мягкого аппликатора.

Елена Павлова, стилист Wella Professionals:

Волны и кудри

В моде образы 70-80-х. Мягкие и тугие кудри, крупные или мелкие, возрождается и мода на афрокудри. Для вечернего образа актуальна мягкая голливудская волна.

Пучки и хвосты

В тренде также высокие и низкие пучки и хвосты, сделанные с эффектом легкой небрежности. Можно добавлять "акценты" в такую прическу в виде вплетенных кос.

Пробор

Сейчас модно экспериментировать с пробором - косой или прямой может кардинально поменять образ и добавить ему шарма.

На "Кинотавре" все открываются в новом качестве
Культура Кино и ТВ Наше кино Стиль Косметика и парфюмерия

Главное сегодня

Центр Чумакова нарастит производство "КовиВака" более чем в два раза
Песков заявил о единичных случаях заболевания коронавирусом в Кремле
Сенаторы еще не приняли решение о формате участия в сессии ПАСЕ
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
ФАС потребовала от "Магнита" и "Пятерочки" снизить цены на продукты
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Зачем летят в космос актеры, режиссеры и миллиардеры