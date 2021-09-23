Советы от стилистов "Кинотавра": как выглядеть красиво этой осенью

Начнем с Равшаны Курковой. Актриса красива сама по себе, но именно на нынешнем "Кинотавре" с ней "узаконила отношения" компания Wella Professionals. Эта компания с "Кинотавром" сотрудничает уже восьмой год. И не впервые "РГ" пишет об умениях ее колористов и стилистов. Но впервые - о том, что Равшана Куркова стала амбассадором Wella Professionals в России.
Обещают, что у актрисы в роли посла красоты впереди много вдохновляющих преображений. "Несколько лет назад с открытием на "Кинотавре" бьюти-студии Wella Professionals меня не раз готовили к дорожкам потрясающие мастера бренда. У нас мгновенно сложилось взаимопонимание. Мы подружились и продолжили общаться в Москве. Я с радостью приняла предложение стать амбассадором, каковым на самом деле неформально уже являлась", - рассказала Куркова. К слову, на открытии фестиваля у нее был один из лучших образов, говоря на профессиональном языке "луков", что отметили и коллеги, и СМИ.
Не покладая рук трудятся на "Кинотавре" и представители ювелирной компании Mercury. Они обеспечивают изысканными украшениями медийных лиц не только на открытии и закрытии фестиваля. Каждый день Mercury поддерживает какой-то конкретный показ - порой и не один. На следующий после сеанса день ювелирная компания рассылает фотографии крупным планом - что именно надел тот или иной ее посланец на дорожке. И потом многие люди хотят приобрести себе точно такие же. Например, чтобы сказать такую фразу: "У меня кольцо в точности, как у Чулпан Хаматовой". Или у Петра Федорова. Оба актера в этом году в жюри. Хаматова еще и председатель жюри основного конкурса, и к тому, как она выглядит, интерес не меньше, чем к тому, что она думает.
Макияж членам жюри и другим звездам для выходов на мероприятия "Кинотавра" делает компания Max Factor - ее представительство в России. Они также работают с фестивалем не первый год. И "РГ" сотрудничает с ними - кто не знает, у нас в издательстве выходят популярные глянцевые тематические приложения. Обозреватель "РГ" попросила "по дружбе" профессионалов Max Factor и Wella рассказать читателям о тенденциях нынешней осени. И вот что они посоветовали.
Бьюти-тенденции осени
Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России:
Стрелки
В этом сезоне актуальны стрелки разной формы и цветов. Можно экспериментировать с толщиной и длиной стрелки: сделать подводку по контуру или увести к виску. В приоритете черный цвет (для карих и серых глаз) и коричневый (для голубых и зеленых глаз).
Красные губы
Всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Сейчас в тренде как матовые, так и глянцевые "финиши" (запомните этот профессиональный термин - прим. С.А.). Поверх помады можно нанести прозрачный блеск. А для смелого образа на вечер можно сочетать и стрелки, и помаду.
Винные оттенки помады
Обратите внимание в этом сезоне на насыщенные оттенки помады красного вина или красно-коричневые оттенки. С таким образом можно и нужно делать нейтральный макияж для глаз.
Фиолетовые оттенки
Лавандовый в этом сезоне на пике популярности. Сочетайте его с серыми и бежевыми тенями, добавляйте в виде яркого акцента на глаза.
Пушистые брови
Графичные строгие брови уходят из трендов. В моде соболиные брови мягкой формы. Такого эффекта можно добиться с помощью теней для бровей и мягкого аппликатора.
Елена Павлова, стилист Wella Professionals:
Волны и кудри
В моде образы 70-80-х. Мягкие и тугие кудри, крупные или мелкие, возрождается и мода на афрокудри. Для вечернего образа актуальна мягкая голливудская волна.
Пучки и хвосты
В тренде также высокие и низкие пучки и хвосты, сделанные с эффектом легкой небрежности. Можно добавлять "акценты" в такую прическу в виде вплетенных кос.
Пробор
Сейчас модно экспериментировать с пробором - косой или прямой может кардинально поменять образ и добавить ему шарма.