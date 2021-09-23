Советы от стилистов "Кинотавра": как выглядеть красиво этой осенью

"Кинотавр", хоть и в формате делового форума - не только кинематограф. Слова Федора Бондарчука о том, что "кино должно быть модным", давно уже стали притчей во языцех, и в этом направлении работают все представители отрасли - от актрис до продюсеров. Причем последние выглядят и придерживаются здорового образа жизни так, что и их порой принимают за актеров. Впрочем, тема "Кого в кино можно принять за артиста, хотя он таковым и не является" пока в "РГ" только в разработке. И первым в этом списке будет назван Сергей Сельянов, на второе место выйдет художник фильмов Алексея Германа-младшего Елена Окопная, на третье - журналист Иван Кудрявцев, который - откроем тайну - недавно снялся в кино. Но сейчас речь о других - кто ответственен за всю красоту на "Кинотавре" и кто может дать профессиональные советы, которые могут помочь простым смертным выглядеть так, словно оно только что вышли из кадра фильма того же Бондарчука.

Начнем с Равшаны Курковой. Актриса красива сама по себе, но именно на нынешнем "Кинотавре" с ней "узаконила отношения" компания Wella Professionals. Эта компания с "Кинотавром" сотрудничает уже восьмой год. И не впервые "РГ" пишет об умениях ее колористов и стилистов. Но впервые - о том, что Равшана Куркова стала амбассадором Wella Professionals в России.

Обещают, что у актрисы в роли посла красоты впереди много вдохновляющих преображений. "Несколько лет назад с открытием на "Кинотавре" бьюти-студии Wella Professionals меня не раз готовили к дорожкам потрясающие мастера бренда. У нас мгновенно сложилось взаимопонимание. Мы подружились и продолжили общаться в Москве. Я с радостью приняла предложение стать амбассадором, каковым на самом деле неформально уже являлась", - рассказала Куркова. К слову, на открытии фестиваля у нее был один из лучших образов, говоря на профессиональном языке "луков", что отметили и коллеги, и СМИ.

Виктория Толстоганова. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor

Не покладая рук трудятся на "Кинотавре" и представители ювелирной компании Mercury. Они обеспечивают изысканными украшениями медийных лиц не только на открытии и закрытии фестиваля. Каждый день Mercury поддерживает какой-то конкретный показ - порой и не один. На следующий после сеанса день ювелирная компания рассылает фотографии крупным планом - что именно надел тот или иной ее посланец на дорожке. И потом многие люди хотят приобрести себе точно такие же. Например, чтобы сказать такую фразу: "У меня кольцо в точности, как у Чулпан Хаматовой". Или у Петра Федорова. Оба актера в этом году в жюри. Хаматова еще и председатель жюри основного конкурса, и к тому, как она выглядит, интерес не меньше, чем к тому, что она думает.

Макияж членам жюри и другим звездам для выходов на мероприятия "Кинотавра" делает компания Max Factor - ее представительство в России. Они также работают с фестивалем не первый год. И "РГ" сотрудничает с ними - кто не знает, у нас в издательстве выходят популярные глянцевые тематические приложения. Обозреватель "РГ" попросила "по дружбе" профессионалов Max Factor и Wella рассказать читателям о тенденциях нынешней осени. И вот что они посоветовали.

Рената Пиотровски. Фото: Предоставленно Wella и Max Factor

Прямая речь

Бьюти-тенденции осени

Владимир Калинчев, национальный визажист Max Factor в России:

Стрелки

В этом сезоне актуальны стрелки разной формы и цветов. Можно экспериментировать с толщиной и длиной стрелки: сделать подводку по контуру или увести к виску. В приоритете черный цвет (для карих и серых глаз) и коричневый (для голубых и зеленых глаз).

Красные губы

Всегда актуальны и никогда не выходят из моды. Сейчас в тренде как матовые, так и глянцевые "финиши" (запомните этот профессиональный термин - прим. С.А.). Поверх помады можно нанести прозрачный блеск. А для смелого образа на вечер можно сочетать и стрелки, и помаду.

Винные оттенки помады

Обратите внимание в этом сезоне на насыщенные оттенки помады красного вина или красно-коричневые оттенки. С таким образом можно и нужно делать нейтральный макияж для глаз.

Фиолетовые оттенки

Лавандовый в этом сезоне на пике популярности. Сочетайте его с серыми и бежевыми тенями, добавляйте в виде яркого акцента на глаза.

Пушистые брови

Графичные строгие брови уходят из трендов. В моде соболиные брови мягкой формы. Такого эффекта можно добиться с помощью теней для бровей и мягкого аппликатора.

Елена Павлова, стилист Wella Professionals:

Волны и кудри

В моде образы 70-80-х. Мягкие и тугие кудри, крупные или мелкие, возрождается и мода на афрокудри. Для вечернего образа актуальна мягкая голливудская волна.

Пучки и хвосты

В тренде также высокие и низкие пучки и хвосты, сделанные с эффектом легкой небрежности. Можно добавлять "акценты" в такую прическу в виде вплетенных кос.

Пробор

Сейчас модно экспериментировать с пробором - косой или прямой может кардинально поменять образ и добавить ему шарма.