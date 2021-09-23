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23.09.2021 23:03
Рубрика: В мире

Спецпредставитель США по Гаити ушел в отставку из-за отношения властей к мигрантам

Текст: Максим Макарычев
Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery
Фото: AP Photo/Dieu Nalio Chery

Дэниел Фут, специальный посланник США на Гаити, подал прошение об отставке госсекретарю Энтони Блинкену, заявив, что он "не хочет быть связанным с бесчеловечным, контрпродуктивным решением Соединенных Штатов депортировать тысячи гаитянских беженцев" с американо-мексиканской границы. По его словам, политический подход США к Гаити остается "глубоко ошибочным".

Фото: Артем Токарев / РИА Новости
Белый дом откроет лагерь для мигрантов из Гаити в Гуантанамо

Белый дом отчаянно и пока безуспешно борется с наплывом тысяч мигрантов, многие из которых являются гаитянами, на границе США и Мексики с конечным пунктом их размещения в техасском городке Дель-Рио. Администрация США неоднократно заверяла в публичных заявлениях, что мигранты будут отправлены домой первыми же рейсами, что вызвало гнев многих политиков и представителей правозащитных групп, которые говорят, что "возвращать мигрантов бесчеловечно из-за гуманитарного кризиса в Гаити", отмечает NBC News. Фут сообщил в своем письме об отставке госсекретарю США Блинкену о том, что Гаити охвачено бедностью, преступностью, коррупцией в правительстве и нехваткой гуманитарных ресурсов. Он сказал, что "рухнувшее государство не в состоянии обеспечить безопасность или базовые социальные услуги, а увеличение числа беженцев будет способствовать дальнейшему отчаянию и преступности". По его словам, негативные события в Гаити будут иметь пагубные последствия для США и американских соседей в Западном полушарии.

Представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что Фут "неверно охарактеризовал обстоятельства своей отставки". Прайс добавил, что Фут не смог воспользоваться широкими возможностями, чтобы выразить озабоченность по поводу миграции во время своего пребывания в должности, и вместо этого предпочел уйти в отставку. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в четверг, что Фут никогда не высказывал опасений по поводу миграции во время своего пребывания в должности до своего отъезда из Вашингтона. "Я хотела бы отметить, что у специального посланника Фута было достаточно возможностей выразить озабоченность по поводу миграции во время его пребывания в должности. Он никогда не делал этого. Это не входило в его компетенцию", - сказала Псаки во время брифинга в Белом доме. Некоторые законодатели-демократы попросили администрацию Байдена прекратить депортацию тех, кто бежал из Гаити в США, и раскритиковали представителей Белого дома за обращение ряда сотрудников федеральных ведомств с гаитянскими мигрантами, особенно после того, как на видео из новостных агентств сотрудники пограничного патруля приментлт агрессивную тактику в противостоянии с ними.

По данным Министерства внутренней безопасности США (DHS), с воскресенья в Гаити 12 рейсами был депортирован 1401 гаитянин. В настоящее время в Дель-Рио находится менее пяти тысяч мигрантов. В среду DHS выполнило два рейса из Дель-Рио в Порт-о-Пренс, Гаити, и один рейс для репатриации из Дель-Рио в Кап-Аитьен, Гаити, на борту которых находилось 318 граждан Гаити. Ранее сообщалось, что DHS планирует увеличить количество рейсов до семи в день. Белый дом активизировал данные "депортационные" рейсы в Гаити, но подвергся резкой критике со стороны ряда политиков и правозащитных групп, которые заявили, что гаитянских мигрантов и просителей убежища намеренно отправляют обратно в их родную страну, подвергая "смертельной опасности".

Отметим, что в среду появились сообщения о том, что Белый дом готовится вновь открыть лагерь для задержанных мигрантов в американском анклаве Гуантанамо на Кубе в связи с наплывом беженцев и просителей убежища на южной границе США. Это центр не использовался для содержания мигрантов с 2017 года.

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