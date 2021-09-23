Ставка налога у самых богатых семей США оказалась ниже средней по стране

Согласно обнародованному в четверг, 23 сентября, анализу экспертов, близких к американской администрации, 400 самых богатых американских семей платили в среднем 8,2 процента федерального подоходного налога с 2010 по 2018 год.

В документе, составленном экономистами из Совета экономических консультантов и Управления федерального бюджета, их расчетная налоговая ставка, выплаченная на 1,8 триллиона долларов дохода за девятилетний период, является самой низкой по сравнению с другими налогоплательщиками. Для сравнения, согласно анализу налогового фонда, в 2018 году американцы платили в среднем 13,3 процента налога на свой доход. Эта цифра включает всех налогоплательщиков, в том числе самых богатых, уточняет CNBC.

Анализ проводился после того, как демократы предложили повысить налоги на богатых и корпорации, чтобы тем самым добиться финансирования до 3,5 триллиона долларов инвестиций в образование, оплачиваемый отпуск, здравоохранение, уход за детьми и меры по сдерживанию изменения климата, а также на другие приоритетные расходы в период пандемии. Республиканцы выступают против широкого налогового пакета, который отменит некоторые меры из принятого налогового законодательства при администрации Трампа в 2017 году.

Результаты отчета аналогичны данным недавнего расследования центра ProPublica, которое показало, что некоторые из самых богатых людей мира (Джефф Безос, Майкл Блумберг, Уоррен Баффет, Карл Икан, Илон Маск и Джордж Сорос) платят крошечную часть своего состояния в виде налогов. Согласно исследованию, в котором приводились конфиденциальные данные налоговой службы, 25 самых богатых американцев заплатили реальную ставку федерального налога в размере 3,4 процента с 2014 по 2018 год, а их собственный капитал за это время вырос на 401 миллиард долларов.

По данным аналитиков в сфере экономики, самые богатые американцы используют существующие налоговые правила, чтобы платить по низкой ставке. Между тем работники с низким и средним доходом платят большую часть своего подоходного налога с заработной платы на рабочем месте. Напротив, самые богатые американцы получают основную часть своего дохода от инвестиций, которые, если они удерживаются дольше года, облагаются налогом по более низкой ставке, чем заработная плата. Максимальная ставка федерального подоходного налога в США на заработную плату составляет 37 процентов, а максимальная ставка на дивиденды и активы, например, акции и дома, проданные с прибылью, - 20 процентов. При этом состоятельные американцы также могут избежать уплаты налога на возросшую стоимость актива, не продав его, поскольку они могут передавать свои капиталы наследникам с так называемой "ступенькой вверх". В рамках данной схемы наследники, если они продадут актив, не будут платить налоги на прибыль, накопленную в течение жизни первоначальным владельцем капитала.