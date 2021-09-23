Новости

Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22:58
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22:16
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22:14
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 21:38
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 21:37
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 21:26
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 21:03
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 21:02
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 20:36
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 20:00
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 19:56
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 19:48
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 19:34
Вышел трейлер документального фильма о Сергее Бодрове-младшем 19:31
У третьих "Фантастических тварей" появились подзаголовок и дата премьеры 19:04
"Крылья Советов" одержали самую крупную победу в истории Кубка России 19:01
В Росстате сообщили о снижении долгов по зарплате в стране 19:00
Минсельхоз прокомментировал информацию о дефиците твердой пшеницы 18:21
Вышел первый трейлер экранизации "Ампира V" Виктора Пелевина 18:15
Россия расценила действия полиции Косово против сербов как провокацию 18:08
Бесплатное обследование прошли больше 250 тысяч переболевших COVID-19 18:06
К 1100-летию принятия ислама народами России вышла серия богословских книг 18:00
Умер композитор, написавший музыку к шоу "Кто хочет стать миллионером?" 17:53
Путин встретится с руководством думских партий 25 сентября 17:40
В Москве нарушителям масочного режима будут выписывать электронные штрафы 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 22:01
Рубрика: Общество

Найти себя в потоке

Студенты Политеха могут проверить себя на реальном производстве
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Спецвыпуск № 218(8569)
Мечта любого работодателя - принять на работу молодого специалиста, который бы без дополнительного обучения вник в тонкости производственного процесса, быстро освоил имеющееся оборудование и легко вписался в трудовой коллектив. А еще лучше, если выпускник на свое первое рабочее место придет, уже имея трудовой стаж.
Андрей Рудской: Партнерство вуза и бизнеса выгодно обеим сторонам. Фото: Пресс-служба СПбПУ Андрей Рудской: Партнерство вуза и бизнеса выгодно обеим сторонам. Фото: Пресс-служба СПбПУ
Андрей Рудской: Партнерство вуза и бизнеса выгодно обеим сторонам. Фото: Пресс-служба СПбПУ

О том, как это можно сделать, "РГ" рассказал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), академик РАН Андрей Рудской.

Фото: Пресс-служба НКНП
Оренбуржские нефтяники рассказали о пользе студенческой практики

Андрей Иванович, в Политехе несколько лет успешно реализуется практика партнерских отношений вуза с ведущими предприятиями региона. Что она дает?

Андрей Рудской: Суть проекта в том, что студенты уже во время обучения в вузе имеют возможность на практике узнать, что такое настоящий производственный процесс, поучаствовать в реальных промышленных проектах. Так мы решаем главную проблему - неготовность молодых специалистов к началу самостоятельной работы. Мы давно и активно сотрудничаем с предприятиями региона, совместно открываем базовые кафедры, создаем общие проекты.

Осенью прошлого года в рамках этого направления мы вместе с нашим давним партнером - концерном "Силовые машины" - открыли студенческое конструкторское бюро. Выделили удобное помещение, оборудовали его современными средствами автоматизированного проектирования и численного моделирования, применяемыми в подразделениях "Силовых машин". Наши студенты получили возможность работать над реальными конструкторскими и технологическими проектами. Это имеет двойной интерес: техническое решение идет на производство, а студенты приобретают опыт, знания и... заработную плату от "Силовых машин". Кроме того, за время практики студенты могут более точно определиться с карьерными предпочтениями, понять философию организации, где будут работать после вуза. Придут на производство уже с пониманием его специфики, как члены коллектива.

За время практики студенты могут понять философию организации, где будут работать после вуза

Такая практика наверняка даст преимущества при трудоустройстве на предприятие. В ней особенно заинтересованы студенты-старшекурсники?

Андрей Рудской: Сотрудниками конструкторского бюро могут стать студенты третьего-четвертого курсов бакалавриата и первого-второго курсов магистратуры. Первые участники КБ в свое время проходили серьезный отбор. Они заполняли анкеты, с ними проводили собеседование HR-службы нашего индустриального партнера, комиссия сравнивала результаты их успеваемости. Было отобрано 25 человек. В течение двух лет ребята учатся и одновременно участвуют в реальных проектах энергомашиностроительной компании. И, конечно, после окончания обучения они получат категорию специалиста более высокого уровня, чем выпускники профильных кафедр. В нынешнем учебном году мы проводим уже второй набор в КБ, и количество счастливчиков будет увеличено.

С какими еще предприятиями вы сотрудничаете?

На Южном Урале выбрали лучшие практики наставничества

Андрей Рудской: Два года вместе с крупнейшей автомобильной корпорацией "Тойота" мы ведем образовательный проект "Время расти". Уже более 400 студентов Политеха стали его участниками. Ребята получают не только теоретические знания о японской философии непрерывного совершенствования производства "кайдзен", но и практические навыки работы в русле этой философии. Ребята получают возможность побывать на заводе "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге. Те, кто успешно проходят конкурсной отбор, приглашаются на производственную стажировку как на само предприятие, так и на партнерские предприятия в регионе, которые включены в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Сегодня это более 500 предприятий региона.

Еще один многолетний образовательный проект СПбПУ - это "Технополис", созданный совместно с Mail.ru Group. Он позволяет студентам получить профильное образование параллельно с основной учебой в вузе. Желающие, вне зависимости от основной обучающей программы, могут всего за один семестр получить навыки и знания для начала карьеры в IT-отрасли.

Учебу ведут эксперты-практики из Mail.ru Group - компании, сервисами которой пользуются более 100 миллионов человек. В программе - минимум теории и максимум практики с разборами работающих проектов и кейсов. Успешные выпускники не только получат сертификат, который позволит выделиться среди других соискателей на рынке труда, но и смогут поучаствовать в отборе на оплачиваемую стажировку в Mail.ru Group.

Знания в IТ-сфере дают определенные преимущества при трудоустройстве?

Андрей Рудской: Они сегодня все более востребованы, причем не только в чистом виде, но и в приложении к традиционным производствам. Следуя этой тенденции, в 2022 году СПбПУ планирует открыть научно-образовательный центр по направлениям IT и бизнес-анализа. Это уже второй проект, который мы запускаем совместно с компанией "Газпром Нефть", которая, несмотря на свою отраслевую специфику, является крупнейшей IT-компанией России.

Фото: Сергей Николаев
Депутат ГД Ирина Белых заявила о необходимости ранней профпрактики для педагогов

Мы откроем нескольких совместных магистерских программ, которые позволят с учетом отраслевой или технологической специфики готовить будущие кадры в режиме personal touch - личного контакта. Двухлетняя программа магистратуры позволяет и студенту, и предприятию познакомиться ближе, понять, насколько им по пути и как лучше применить навыки и умения будущего выпускника. Здесь, как и в других проектах, часть обучения будет перенесена на площадку индустриального партнера, специалисты компании будут активно задействованы в образовательном процессе.

Все наши партнеры сходятся во мнении, что понимание того, что у студентов есть в бэкграунде, помогает гораздо легче принимать решение о том, кто из выпускников должен оказаться в команде и на какой позиции. И у студентов есть время и возможности присмотреться к потенциальным работодателям, сделать выводы и принять решение. Таким образом выигрывают обе стороны, участвующие в проекте.

Общество Образование

Главное сегодня

ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов