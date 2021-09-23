Мечта любого работодателя - принять на работу молодого специалиста, который бы без дополнительного обучения вник в тонкости производственного процесса, быстро освоил имеющееся оборудование и легко вписался в трудовой коллектив. А еще лучше, если выпускник на свое первое рабочее место придет, уже имея трудовой стаж.

О том, как это можно сделать, "РГ" рассказал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), академик РАН Андрей Рудской.

Андрей Иванович, в Политехе несколько лет успешно реализуется практика партнерских отношений вуза с ведущими предприятиями региона. Что она дает?

Андрей Рудской: Суть проекта в том, что студенты уже во время обучения в вузе имеют возможность на практике узнать, что такое настоящий производственный процесс, поучаствовать в реальных промышленных проектах. Так мы решаем главную проблему - неготовность молодых специалистов к началу самостоятельной работы. Мы давно и активно сотрудничаем с предприятиями региона, совместно открываем базовые кафедры, создаем общие проекты.

Осенью прошлого года в рамках этого направления мы вместе с нашим давним партнером - концерном "Силовые машины" - открыли студенческое конструкторское бюро. Выделили удобное помещение, оборудовали его современными средствами автоматизированного проектирования и численного моделирования, применяемыми в подразделениях "Силовых машин". Наши студенты получили возможность работать над реальными конструкторскими и технологическими проектами. Это имеет двойной интерес: техническое решение идет на производство, а студенты приобретают опыт, знания и... заработную плату от "Силовых машин". Кроме того, за время практики студенты могут более точно определиться с карьерными предпочтениями, понять философию организации, где будут работать после вуза. Придут на производство уже с пониманием его специфики, как члены коллектива.

За время практики студенты могут понять философию организации, где будут работать после вуза

Такая практика наверняка даст преимущества при трудоустройстве на предприятие. В ней особенно заинтересованы студенты-старшекурсники?

Андрей Рудской: Сотрудниками конструкторского бюро могут стать студенты третьего-четвертого курсов бакалавриата и первого-второго курсов магистратуры. Первые участники КБ в свое время проходили серьезный отбор. Они заполняли анкеты, с ними проводили собеседование HR-службы нашего индустриального партнера, комиссия сравнивала результаты их успеваемости. Было отобрано 25 человек. В течение двух лет ребята учатся и одновременно участвуют в реальных проектах энергомашиностроительной компании. И, конечно, после окончания обучения они получат категорию специалиста более высокого уровня, чем выпускники профильных кафедр. В нынешнем учебном году мы проводим уже второй набор в КБ, и количество счастливчиков будет увеличено.

С какими еще предприятиями вы сотрудничаете?

Андрей Рудской: Два года вместе с крупнейшей автомобильной корпорацией "Тойота" мы ведем образовательный проект "Время расти". Уже более 400 студентов Политеха стали его участниками. Ребята получают не только теоретические знания о японской философии непрерывного совершенствования производства "кайдзен", но и практические навыки работы в русле этой философии. Ребята получают возможность побывать на заводе "Тойота Мотор" в Санкт-Петербурге. Те, кто успешно проходят конкурсной отбор, приглашаются на производственную стажировку как на само предприятие, так и на партнерские предприятия в регионе, которые включены в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". Сегодня это более 500 предприятий региона.

Еще один многолетний образовательный проект СПбПУ - это "Технополис", созданный совместно с Mail.ru Group. Он позволяет студентам получить профильное образование параллельно с основной учебой в вузе. Желающие, вне зависимости от основной обучающей программы, могут всего за один семестр получить навыки и знания для начала карьеры в IT-отрасли.

Учебу ведут эксперты-практики из Mail.ru Group - компании, сервисами которой пользуются более 100 миллионов человек. В программе - минимум теории и максимум практики с разборами работающих проектов и кейсов. Успешные выпускники не только получат сертификат, который позволит выделиться среди других соискателей на рынке труда, но и смогут поучаствовать в отборе на оплачиваемую стажировку в Mail.ru Group.

Знания в IТ-сфере дают определенные преимущества при трудоустройстве?

Андрей Рудской: Они сегодня все более востребованы, причем не только в чистом виде, но и в приложении к традиционным производствам. Следуя этой тенденции, в 2022 году СПбПУ планирует открыть научно-образовательный центр по направлениям IT и бизнес-анализа. Это уже второй проект, который мы запускаем совместно с компанией "Газпром Нефть", которая, несмотря на свою отраслевую специфику, является крупнейшей IT-компанией России.

Мы откроем нескольких совместных магистерских программ, которые позволят с учетом отраслевой или технологической специфики готовить будущие кадры в режиме personal touch - личного контакта. Двухлетняя программа магистратуры позволяет и студенту, и предприятию познакомиться ближе, понять, насколько им по пути и как лучше применить навыки и умения будущего выпускника. Здесь, как и в других проектах, часть обучения будет перенесена на площадку индустриального партнера, специалисты компании будут активно задействованы в образовательном процессе.

Все наши партнеры сходятся во мнении, что понимание того, что у студентов есть в бэкграунде, помогает гораздо легче принимать решение о том, кто из выпускников должен оказаться в команде и на какой позиции. И у студентов есть время и возможности присмотреться к потенциальным работодателям, сделать выводы и принять решение. Таким образом выигрывают обе стороны, участвующие в проекте.