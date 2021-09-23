Суд оправдал человека, совершившего тройное убийство при защите своего дома

В Тверской области уже несколько дней не стихает шумиха, вызванная приговором местной Фемиды. Тверской областной суд закончил рассмотрение уголовного дела в отношении жителя села Михайловского Александра Зобенкова. 31-летний специалист по пожарной безопасности во дворе своего частного дома ранил незваных гостей ножом. Позднее трое из них скончались. В итоге Зобенкову было предъявлено обвинение в тройном убийстве. Однако суд пришел к выводу, что Зобенков действовал исключительно в целях самообороны, и вынес оправдательный приговор. При том, что гособвинение запрашивало для него 18 лет лишения свободы.

Александр Зобенков полтора года провел в СИЗО по обвинению в тройном убийстве. Но суд оправдал его и выпустил. Фото: Тверской областной суд

Сам Александр заявлял на суде и следствии, что убивать он никого не хотел. А был вынужден применить нож в рамках самообороны, защищая семью и друзей во дворе своего дома.

2 мая 2020 года Александр Зобенков с семьей друга Михаила отмечал день рождения своей супруги в их частном доме в Михайловском. Ближе к вечеру у них произошел конфликт с соседкой Светланой Федяевой. Ее коз облаяла такса Михаила. Соседка позвонила среднему сыну Василию, проживавшему в Подмосковье, пожаловалась на обиду. Василий не стал откладывать разбирательство и приехал, прихватив двух рабочих со своей стройки и друга. Поскольку он был нетрезв, машину вела его беременная подруга.

Очевидцы рассказали, что приехавшие мужчины были вооружены палками и битами, однако в суде речь шла только о черенке от лопаты. По словам Александра Зобенкова, именно крепкие незнакомцы с палками, набросившиеся на всех без разбора, в том числе на него с маленькой дочкой на руках, и вынудили его защищать себя и свою семью.

От ударов в голову друг Зобенкова Михаил потерял сознание, и его продолжили избивать лежачего. Как объяснял Зобенков, он думал, что его друг мертв и его самого тоже убьют, поэтому и схватил кухонный нож. При этом убивать он не планировал, думал, что те испугаются и ретируются. Но этого не произошло. Трое из четверых нападавших в итоге получили смертельные ранения. После произошедшего Александр сам вызвал "скорую" и полицию, написал явку с повинной. Дело в отношении нападавших так и не возбудили.

Полтора года Зобенков пробыл в СИЗО. Был выпущен из зала суда только после оглашения приговора. Впрочем, это еще явно не точка в судебных баталиях.

После произошедшего Александр Зобенков сам вызвал "скорую" и полицию, написал явку с повинной

Гражданский иск матери одного из погибших - той самой зачинщицы конфликта Светланы Федяевой - о взыскании 1 млн рублей компенсации за моральный ущерб и нескольких десятков тысяч за похороны - суд также постановил оставить без удовлетворения. Вчера стало известно о том, что Федяева готовится оспорить приговор. Не исключено, что с приговором не согласится и местная прокуратура.

В России, по данным за 2020 год, доля оправдательных приговоров составила менее полупроцента. Случай Зобенкова таким образом можно назвать уникальным.

Председатель Общественного совета при МВД России Анатолий Кучерена считает, что законодательные изменения в части самообороны сегодня не нужны. По его словам, необходимо только качественное правоприменение.

Как вам это?

Иван Соловьев, доктор юридических наук, заслуженный юрист России:

- Удивительное отношение у нас к необходимой обороне: если судят как за убийство - все недовольны, если оправдывают - начинают говорить о ценности и уникальности каждой человеческой жизни. Правоприменительная и судебная практика долгие годы складывалась так: есть видеозаписи или свидетельские показания - у оборонявшегося есть шанс не сесть в тюрьму. Нет - слово человека против трупа. И не всегда это слово перевешивало. Да, дела по необходимой обороне очень сложные, уникальные и резонансные. Проблема в том, что обстоятельствами и нюансами по таким делам можно жонглировать как душе угодно, особенно если это делает искушенный юрист, журналист или политик. У судьи же одна задача: понять, соответствовала ли сила, примененная обороняющимся, характеру и опасности посягательства. Если да, то - на волю, если нет - превышение пределов необходимой обороны и срок. Тверское дело необычно по однозначности вынесенного судом решения. Хотя следствие вменило Александру Зобенкову "тройник" - тройное убийство. Это особо тяжкое преступление, за которое наступает ответственность в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет или даже пожизненное лишение свободы. Так вот следователи, когда квалифицировали действия Александра, решили, что ему надо было просто убежать. А он вместо этого остался на месте и, попытавшись защитить своих близких, совершил умышленное причинение смерти. То есть, если ты струсил, оставил близких на произвол судьбы - молодец. Если защитил, вступил в схватку с тремя нападающими - ты преступник. Очень хорошо, что Тверской облсуд дал надлежащую оценку этой человеческой, моральной и правовой несуразности. Не уверен, что тверское дело сможет стать прецедентом. Все-таки каждое дело о необходимой обороне уникально. И требует самого тщательного изучения всех обстоятельств и доказательств. Кроме того, многое зависит и от позиции стороны обвинения - будет ли ею приговор обжалован и каков будет результат такого обжалования.