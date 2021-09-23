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23.09.2021 01:15
Рубрика: Общество

Тренер Хохлов требует с Facebook 150 млн рублей за "бан" из-за фамилии

Текст: Иван Петров
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8569)
Футбольный тренер Дмитрий Хохлов требует с Facebook 150 млн рублей за "бан" из-за фамилии.

Тренер волгоградского футбольного клуба Дмитрий Хохлов (ранее выступал за московское "Динамо" и сборную России по футболу) был вынужден обратиться в суд, поскольку встретился с дискриминацией своей фамилии в социальных сетях. Дело в том, что фамилия футбольного наставника созвучна с пренебрежительным обращением к украинцам. Из-за этого пользователи соцсетей Facebook и Instagram, упоминая в любом контексте фамилию тренера, попадают в блокировку.

Фото: yandex.ru/maps
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"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю", - пояснил бывший футболист.

Необычный иск 5 октября начнет рассматривать Солнцевский районный суд Москвы. К ним уже поступило исковое заявление Хохлова к Facebook Inc. Как рассказали в суде, в нем тренер просит обязать ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику соцсети "Фейсбук". Сумму морального вреда Дмитрий Хохлов оценил в 150 миллионов рублей.

Хохлов - прославленный российский футболист, чемпион и обладатель Суперкубка России, а также Суперкубка Нидерландов, провел более 50 матчей за сборную страны.

Пользователи русскоязычного сегмента Facebook уже не первый год замечают, что за слово "хохол" и несколько других обидных, по мнению украинцев, слов соцсеть тут же блокирует пользователей. Как говорят, главная проблема тут в цензуре, которую устроили модераторы из Незалежной, работающие в европейском офисе американской компании. Они же блокируют все упоминания о русском Крыме - маркируя их фейками.

Общество СМИ и соцсети Компании Информационные технологии Facebook

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