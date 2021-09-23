Новости

На Камчатке прошел первый розыгрыш призов среди привитых от COVID-19 04:56
Зоопарки на северо-востоке США начали прививать животных от COVID-19 04:10
Турция перебросила в Сирию более тысячи военных 03:34
Япония направит в другие страны 30 миллионов доз вакцины от COVID-19 02:48
МЧС: Крупный пожар в Подмосковье, горит ангар 02:04
Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО 01:41
"Ростов" вылетел из Кубка России, уступив клубу из ФНЛ-2 00:54
"Монако" одолел дома "Сент-Этьен" 3:1 00:32
Талибы могут запретить поп-музыку в Афганистане 22.09.2021
В США столкнулись с острой нехваткой учителей и школьного персонала 22.09.2021
Ученые КНР: COVID в США появился раньше, чем заявляют в Вашингтоне 22.09.2021
В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на продукты 22.09.2021
Австралийские коалы оказались под угрозой исчезновения 22.09.2021
"Я просто хочу вернуть свою жизнь": трейлер документалки о Бритни Спирс 22.09.2021
В ГД внесен законопроект об ответственности за пропаганду нападений на школы 22.09.2021
90% предзаказов новых iPhone приходится на старшие модели 22.09.2021
Около 40 тыс. человек в Вооруженных силах вылечили от коронавируса 22.09.2021
Ольга Васильева: В школах и вузах нужно развивать психологические службы 22.09.2021
Умерла актриса из "Будулая" Валентина Петрачкова 22.09.2021
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась после случая COVID-19 22.09.2021
Сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ по мини-футболу 22.09.2021
Начальник Генштаба РФ обсудил с президентом Финляндии вопросы безопасности 22.09.2021
В Минпромторге объяснили причины снижения цен на металлы в августе 22.09.2021
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон 22.09.2021
Названы причины роста цен на ряд товаров весной и летом 22.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23.09.2021 03:34
Рубрика: В мире

Турция перебросила в Сирию более тысячи военных

Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб более тысячи военнослужащих, чтобы пресечь поток беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Об этом пишет Bloomberg.

Пентагон опроверг сообщения о сокращении военного присутствия США в Сирии

Дамаск уже потребовал, чтобы Анкара немедленно вывела свои войска. "Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", - заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД арабской республики считают, что главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

Ранее в ООН заявили, что в ряде районов Сирии ухудшилась обстановка в сфере безопасности. А столь интенсивных столкновений в провинции Идлиб не наблюдалось с весны 2020 года.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток Турция Ситуация в Сирии

Главное сегодня

Глава МИД РФ Сергей Лавров: Россия не собирается присоединяться к НАТО
ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов
Отозванный посол Франции вернется в Вашингтон
Роскомнадзор предупредил крупные соцсети о включении их в единый реестр
В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме
Оливер Стоун: История осудит нас за "войну с террором"
Что даст России панический рост цен на энергоресурсы в Европе