Турция перебросила в Сирию более тысячи военных

Турция направила в сирийскую провинцию Идлиб более тысячи военнослужащих, чтобы пресечь поток беженцев, который якобы усилился в последние месяцы. Об этом пишет Bloomberg.

Дамаск уже потребовал, чтобы Анкара немедленно вывела свои войска. "Международное сообщество должно поддержать усилия Сирии по освобождению оккупированных ею территорий на севере страны", - заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Его слова приводит РИА Новости.

В МИД арабской республики считают, что главная причина этой эскалации состоит в "турецкой оккупации, а также той поддержке, которую оказывает Анкара террористическим группировкам на земле".

Ранее в ООН заявили, что в ряде районов Сирии ухудшилась обстановка в сфере безопасности. А столь интенсивных столкновений в провинции Идлиб не наблюдалось с весны 2020 года.