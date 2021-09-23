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23.09.2021 12:52
Рубрика: Экономика

Туристы стали искать билеты в Новую Зеландию в шесть раз чаще

Текст: Евгений Гайва
Число поисковых запросов авиабилетов в Новую Зеландию выросло в шесть раз после объявления решения оперативного штаба по борьбе с коронавирусом об открытии прямых рейсов в эту страну. Об этом сообщил "РГ" представитель сервиса по бронированию билетов "Туту.ру".
Фото: Gabriel BOUYS / AFP Фото: Gabriel BOUYS / AFP
Фото: Gabriel BOUYS / AFP

При этом в Перу, ЮАР, Джибути и Новую Зеландию прямых рейсов из России не было и до пандемии.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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По данным аналитиков Туту.ру, поиски билетов в Данию выросли втрое по сравнению со средним уровнем за предыдущие 30 дней. Билеты в Новую Зеландию стали искать в шесть раз чаще, в Перу - в два раза чаще. Не произошло резкого всплеска поисков билетов в ЮАР. А в Джибути были точечные запросы. Но говорить о массовом интересе рано. Скорее всего, он возможен только при запуске организованных туров, отметили аналитики.

Россиянам разрешен въезд с туристическими целями в Перу. Попасть туда пока можно только с пересадками. Виза для поездки в Перу россиянам не нужна, достаточно действующего загранпаспорта. На территории страны граждане России с целью туризма могут находиться до 90 дней. Для въезда в Перу требуется предоставить отрицательный тест ПЦР, сделанный не ранее 72 часов до вылета. Дети до 12 лет освобождаются от данного требования. Также пассажиры должны заполнить за 72 часа до вылета декларацию о здоровье. Если у пассажиров нет симптомов, карантин по прибытии не требуется, указывает представитель компании.

ЮАР также сняла все ограничения на въезд, в том числе для граждан России, путешествующих с туристической целью. Гражданам РФ не нужна виза для посещения ЮАР в туристических целях сроком до 90 дней в году. Туристам нужно предъявлять отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный в течение последних трех суток. Справка должна быть на английском языке.

Границы с Новой Зеландией закрыты, транзит запрещен. Въезд разрешен только гражданам и жителям Новой Зеландии, лицам с ВНЖ, партнерам, детям граждан Новой Зеландии или постоянным жителям, дипломатам, занимающим пост в Новой Зеландии, гражданам Австралии, проживающим в Новой Зеландии, лицам, путешествующим с островов Кука. Для въезда в Новую Зеландию все граждане РФ должны получить визу. Прием новых заявлений на получение визы временно приостановлен. Все пассажиры, прибывающие в Новую Зеландию (за исключением пассажиров с островов Кука), должны сдать ПЦР-тест и пройти 14-дневный карантин в государственной гостинице или специальном учреждении с ежедневными медицинскими проверками. Этот срок увеличивается до 28 дней, если путешественники отказываются от ПЦР-теста по прибытии. Еще необходимо получить перед посадкой на рейс пропуск в системе Managed Isolation Allocation, который подтвердит, что у пассажира есть место для прохождения самоизоляции. Без этого пропуска сесть на рейс в Новую Зеландию не получится.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Джибути пускает туристов. Согласно данным IATA, всем пассажирам, начиная с 12 лет, необходимо предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста (тест должен быть сдан не ранее чем за 72 часа до старта первого рейса в Джибути и не ранее чем за 120 часов до прибытия в Джибути). Вакцина "Спутник V" одобрена Джибути, и вакцинированные этим препаратом россияне освобождены от карантина. Остальных при въезде в страну может ждать обсерватор. По данным МИД РФ, по прибытии в страну проводится тестирование всех иностранцев на COVID-19 посредством сдачи еще одного ПЦР-теста. Россиянам для въезда в Джибути нужна электронная виза.

Дания туристов из России сейчас не принимает. Можно въехать только с существенными основаниями (гражданство, наличие вида на жительство, въезд для учебы или работы и так далее).

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