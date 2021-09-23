Ученый: COVID-19 станет обычным ОРВИ, надо готовиться к другим эпидемиям

Коронавирус SARS-CoV-2 в конечном итоге станет похожим на другие коронавирусы, которые широко циркулируют и вызывают обычную простуду, считает ведущий мировой ученый, один из разработчиков противоковидной вакцины Oxford/AstraZeneca, профессор Дэйм Сара Гилберт. Об этом она сообщила, выступая на вебинаре Королевского медицинского общества.

"Мы уже живем с четырьмя различными коронавирусами человека, о которых мы на самом деле никогда особо не задумываемся, и в конечном итоге Sars-CoV-2 станет одним из них, - цитирует профессора Гилберт Evening Standard. - Вопрос только в том, сколько времени потребуется, чтобы это произошло, и какие меры нам придется принять, чтобы справиться и дождаться этого времени".

Ученый также отметила, что необходимо готовиться к будущим пандемиям, предупредив, что "небольшие объемы инвестиций сейчас потенциально могут сэкономить миллиарды ... в долгосрочной перспективе".

"Мы все еще пытаемся собрать средства для разработки других вакцин, над которыми мы работали до пандемии, против болезней, которые вызывали вспышки в прошлом и будут вызывать вспышки в будущем - вирус Нипах, вирус лихорадки Ласса и коронавирус Mers были тремя, над которыми я работаю и все еще пытаюсь собрать средства для этой работы", - заявила профессор Гилберт.

"Мы должны быть в состоянии реагировать на вспышки, как только они будут выявлены - вакцинировать местное население, сдержать эту вспышку и остановить ее дальнейшее развитие. ... Именно поэтому нам нужны вакцины против этих и других вирусов, о которых мы уже знаем, чтобы мы могли очень быстро положить конец этим вспышкам, и тогда они не распространятся на несколько стран и не станут пандемией", - считает ученый, отмечая, чем раньше обезопасить себя наличием вакцин, тем меньше затрат будет необходимо для подавления очередной вспышки.

Получение вакцины через испытание второй фазы и создание запасов для использования в чрезвычайных ситуациях обойдется "менее чем в 100 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с миллиардами миллиардов, которые были потрачены на попытки отреагировать на пандемию - так что подготовка сэкономит нам деньги", добавила она.