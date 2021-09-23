Ученый: COVID-19 станет обычным ОРВИ, надо готовиться к другим эпидемиям

Новости

В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН 17:21
В "Автодоре" предупредили о перекрытии трассы М-4 в в Воронежской области 17:20
Лукашенко призвал исключить падение производства и бороться с промышленным шпионажем 17:17
"КиноПоиск" экранизирует детективные бестселлеры Майка Омера 17:05
В Швейцарии депутаты будут проходить в парламент по санитарным пропускам 17:04
В Петербурге с наркотиками задержали экс-чемпиона России по бегу 17:01
В ОКР рассчитывают на 5-6-е общекомандное место на Олимпиаде-2022 16:58
Мосгоризбирком: Способных повлиять на результаты выборов в Москве нарушений нет 16:45
На каких курортах туристы потратили больше денег этим летом 16:43
Исследование: что россияне смотрели летом 16:42
В Волгограде вскрыли хищения средств, выделенных по нацпроекту "Экология" 16:39
S7 запустит в России лоукостер Citrus 16:36
Число погибших при пожаре в отеле Дагестана выросло до трех 16:36
Москвичи побили новый ипотечный рекорд 16:34
В Петербурге ушел из жизни конструктор первой атомной подлодки 16:33
МВД начало проверку после прыжка парашютистов на Ленинский проспект 16:10
В Ижевске начали проверку из-за аварийной посадки вертолета на крышу 16:04
В Россельхознадзоре не ждут роста цен на сигареты из-за новых правил 15:59
В Москве произошел пожар в Высшей школе экономики 15:55
ШОС не противопоставляет себя другим альянсам, в том числе AUKUS 15:40
В ФНС объяснили, как изменился расчет налогов для физлиц в 2021 году 15:33
Федор Емельяненко будет учиться на садовода в воронежском вузе 15:30
Минстрой пересматривает требования к деревянным домам 15:29
МИД РФ рассказал о возможном вступлении Афганистана и Ирана в ШОС 15:16
Пермский вуз дистанционно проведет первую учебную неделю после ЧП 15:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
Большой театр в пандемию: мировые премьеры и гастроли
23.09.2021 16:44
Рубрика: Общество

Ученый: COVID-19 станет обычным ОРВИ, надо готовиться к другим эпидемиям

Текст: Ирина Невинная
Коронавирус SARS-CoV-2 в конечном итоге станет похожим на другие коронавирусы, которые широко циркулируют и вызывают обычную простуду, считает ведущий мировой ученый, один из разработчиков противоковидной вакцины Oxford/AstraZeneca, профессор Дэйм Сара Гилберт. Об этом она сообщила, выступая на вебинаре Королевского медицинского общества.
Фото: Odd ANDERSEN / AFP Фото: Odd ANDERSEN / AFP
Фото: Odd ANDERSEN / AFP

"Мы уже живем с четырьмя различными коронавирусами человека, о которых мы на самом деле никогда особо не задумываемся, и в конечном итоге Sars-CoV-2 станет одним из них, - цитирует профессора Гилберт Evening Standard. - Вопрос только в том, сколько времени потребуется, чтобы это произошло, и какие меры нам придется принять, чтобы справиться и дождаться этого времени".

Фото: Istock
Назальная вакцина от гриппа и коронавируса показала эффективность

Ученый также отметила, что необходимо готовиться к будущим пандемиям, предупредив, что "небольшие объемы инвестиций сейчас потенциально могут сэкономить миллиарды ... в долгосрочной перспективе".

"Мы все еще пытаемся собрать средства для разработки других вакцин, над которыми мы работали до пандемии, против болезней, которые вызывали вспышки в прошлом и будут вызывать вспышки в будущем - вирус Нипах, вирус лихорадки Ласса и коронавирус Mers были тремя, над которыми я работаю и все еще пытаюсь собрать средства для этой работы", - заявила профессор Гилберт.

"Мы должны быть в состоянии реагировать на вспышки, как только они будут выявлены - вакцинировать местное население, сдержать эту вспышку и остановить ее дальнейшее развитие. ... Именно поэтому нам нужны вакцины против этих и других вирусов, о которых мы уже знаем, чтобы мы могли очень быстро положить конец этим вспышкам, и тогда они не распространятся на несколько стран и не станут пандемией", - считает ученый, отмечая, чем раньше обезопасить себя наличием вакцин, тем меньше затрат будет необходимо для подавления очередной вспышки.

Получение вакцины через испытание второй фазы и создание запасов для использования в чрезвычайных ситуациях обойдется "менее чем в 100 миллионов фунтов стерлингов по сравнению с миллиардами миллиардов, которые были потрачены на попытки отреагировать на пандемию - так что подготовка сэкономит нам деньги", добавила она.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
В ФНС объяснили, как изменился расчет налогов для физлиц в 2021 году
Центр Чумакова нарастит производство "КовиВака" более чем в два раза
СК ищет вандалов, разрушивших братские могилы в Забайкалье
Французская фирма выставит счет Австралии из-за срыва контракта с подлодками
Как врачи продвигают вредные или бесполезные препараты и что с этим делать
Что изменилось в образовательных программах в новом учебном году