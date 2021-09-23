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23.09.2021 23:26
Рубрика: Общество

Умер участник создания первой АПЛ конструктор "Малахита" Радий Шмаков

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Столичный выпуск № 219(8570)
Конструктор и главный конструктор атомных подводных лодок Радий Шмаков умер 23 сентября в Петербурге. "После непродолжительной болезни на 91-м году ушел из жизни старейший работник нашего предприятия", - сообщили из МБМ "Малахит", где Радий Анатольевич оставался фигурой авторитетной и деятельной до самого последнего дня.
Легендам и домыслам о подводном флоте России конструктор Радий Шмаков всегда предпочитал правду факта. Фото: Александр Емельяненков Легендам и домыслам о подводном флоте России конструктор Радий Шмаков всегда предпочитал правду факта. Фото: Александр Емельяненков
Легендам и домыслам о подводном флоте России конструктор Радий Шмаков всегда предпочитал правду факта. Фото: Александр Емельяненков

В январе этого года друзья-корабелы, ветераны подводного флота и военные моряки, несущие службу на АПЛ из "малахитовой шкатулки", поздравляли Радия Шмакова с 90-летием. Уже тогда он оставался едва ли не единственным из инженеров и конструкторов, кто принимал участие в создании первой в СССР атомной подводной лодки К-3.

Ушел из жизни главный конструктор модернизированных Ил-76 и Ил-78 Андрей Юрасов

По словам нынешнего главы "Малахита" Владимира Дорофеева, выпускник и ровесник ленинградской "корабелки" (ныне - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет) Радий Анатольевич Шмаков с 1954 года "успешно и плодотворно работал в нашем бюро".

Когда пришло время модернизации первой АПЛ и началось серийное строительство аналогичных кораблей, "все расчеты по статике, погружению и всплытию, непотопляемости, инструкции на стадиях технического и рабочего проектирования" были подписаны Радием Шмаковым - начальником сектора в проектном отделе сверхсекретного тогда СКБ-143.

Он же как представитель проектного отдела отрабатывал и внедрял на серийные АПЛ противолодочные комплексы "Вьюга", "Водопад", "Ветер", "Шквал". По признанию самого Шмакова, на это ушло почти двадцать лет жизни.

В 1976-м его назначили главным конструктором по кораблям первого поколения, которые Шмаков принял от своих наставников В.Н. Перегудова и А.К. Назарова. В дальнейшем ему же были переданы подлодки второго поколения проектов 661, 705, 671 и их модификаций. Строительство четырех серийных АПЛ проекта 671РТМК и их, спустя годы, модернизация осуществлялись под руководством главного конструктора Радия Шмакова. Некоторые из этих кораблей и сейчас несут службу в составе российского ВМФ.

Былое обретало живую связь с настоящим, когда слово брал конструктор Радий Шмаков

Как видим, в судьбе конструктора-ветерана было много кораблей разных поколений. Но так вышло, что в сентябре 2021-го Радий Шмаков и К-3 "Ленинский комсомол" вновь оказались рядом и на слуху.

Первая в нашей стране атомная подлодка переведена из Заполярья в Петербург, где будет превращена в субмарину-музей и открыта для посетителей парка "Остров фортов" в Кронштадте. А конструктор, наставник, историк подводного кораблестроения Радий Анатольевич Шмаков останется в памяти коллег из "Малахита" и будет жить в новых проектах, что родились и рождаются в стенах этого КБ.

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