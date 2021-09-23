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23.09.2021 00:29
Рубрика: Экономика

Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах

Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Столичный выпуск № 218(8569)
Авиакомпания Utair изменила правила перевозки домашних животных в самолетах - с сентября владельцы кошек и собак смогут брать кошек и собак с собой в салон, размещая на пассажирских креслах. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании отметили, что для бронирования кресла для питомца владельцу предстоит оформить билет на два места - на себя и на животное. При этом действует ряд ограничений - питомцу потребуется жесткий контейнер размером до 55х40х40 см с надежным запирающим устройством, а вес животного вместе с переноской не должен превышать 20 килограммов.

Фото: AAP Image/Peter Rae/via REUTERS
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"Чтобы ему было легче перенести полет, габариты клетки должны позволять ему встать в полный рост, повернуться вокруг себя. Переноска закрепляется ремнями безопасности на все время полета", - отметили в Utair.

Оформить билет для домашнего питомца пока можно только в кассах авиакомпании в аэропорту не позднее чем за 48 часов до вылета.

Ранее порядок перевозки животных изменил крупнейший российский авиаперевозчик "Аэрофлот". Согласно новым правилам пассажир имеет право перевозить трех животных (старый регламент допускал перевозку только одного). В одной переноске можно провозить двух взрослых животных (более шести месяцев), если их вес вместе с контейнером не превышает восемь килограммов.

Кроме того, новые правила предполагают фотосъемку животного и клетки при регистрации. На клетку должен крепиться стикер с данными питомца и телефоном владельца.

Экономика Транспорт Авиатранспорт

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