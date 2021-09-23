В Болгарии назвали национальным предательством "зеленую сделку" ЕС

Болгарская партия "Возрождение" выдвинула своего лидера Костадина Костадинова на пост президента республики. В ходе пресс-конференции руководство политсилы обозначило свое видение управления страной.

В "Возрождении" призвали к отказу от так называемой "зеленой сделки" ЕС, поскольку указанное соглашение, как убеждены в партии, лишит государство независимости в сфере энергетики.

Кроме того, в политсиле осудили сделку по закупке американских истребителей F-16. При этом партия посчитала порочной практику выстраивания курса в сфере обороны, следуя исключительно инструкциям из "одного посольства". Целесообразность наличия военных баз США на территории Болгарии также была поставлена под сомнение.

Президентские выборы в республике состоятся в один день с парламентскими в ноябре текущего года. В настоящее время Болгарией руководит служебное правительство, а законодательный орган страны распущен из-за своей неспособности сформировать правящую коалицию.