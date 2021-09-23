В Болгарии появился электронный ресурс "Русский как иностранный"

В Варне представили электронно-образовательный ресурс для студентов "Русский как иностранный", который облегчит онлайн-обучение, сообщает фонд "Русский мир".

Слушатели вебинара в Русском центре познакомились с представленными в нем учебниками и учебными пособиями по русскому как иностранному, аудио- и видеоматериалами, а также тестами. Предполагается, что работать с ними можно будет в личных кабинетах преподавателя и студента.

К слову, электронно-образовательный ресурс "Русский как иностранный" содержит актуальные лицензионные издания, выпущенные известными издательствами, например, издательством Московского государственного университета имени Ломоносова, Южного федерального университета, Российского университета дружбы народов, Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Уральского федерального университета и другими.

В библиотеке онлайн-ресурса размещена художественная, образовательная, научно-популярная литература, учебники и методические пособия, словари русского языка, справочные издания, энциклопедии.

Система содержит и обширную медиатеку: банк мультимедийной информации, включающий аудио- и видеоматериалы. По мнению слушателей вебинара, большое преимущество устройства состоит в возможности обращения к системе и полным текстам изданий без каких-либо ограничений - 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, с любого устройства. К тому же русистам теперь будет доступно и бесплатное мобильное приложение.

Ресурс уже опробовали в работе, особенно он был актуален в занятиях на удаленке.