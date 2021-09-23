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В ЕC предложили ввести единый стандарт зарядки для смартфонов USB-C

Текст:   Марина Алешина
23.09.2021,  
20:20
"У вас зарядка не найдется?" - эта проблема современного человечества должна отпасть сама собой. В Еврокомиссии предложили продавать на территории ЕС универсальные зарядные устройства для смартфонов и других устройств формата USB-C, причем продавать их отдельно от самих гаджетов, чтобы потребители могли всегда без проблем купить дополнительные оригинальные зарядки.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Речь идет о том, чтобы девайсы поставлялись на европейский рынок с одинаковым портом, сообщает РИА Новости. То есть USB-C станет стандартным портом для всех смартфонов, планшетов, камер, наушников, портативных динамиков и игровых консолей. Европарламент уже поддержал идею. Если государства-члены ЕС ее одобрят, то переход на новый стандарт займет два года.

По статистике, в прошлом году жители Евросоюза накупили 420 миллионов мобильников и прочих гаджетов. Однако примерно 40 процентов покупателей столкнулись с тем, что не все разъемы подошли к их телефонам. Это проблема не только технологическая, но и экологическая: ненужные зарядки в конечном итоге превращаются в тонны мусора, которые нужно как-то утилизировать. И, конечно же, она бьет по кошельку: европейцы выбрасывают почти два с половиной миллиона евро каждый год на покупку дополнительных зарядок.