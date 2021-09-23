В ФНС объяснили, как изменился расчет налогов для физлиц в 2021 году

Федеральная налоговая служба начала рассылку уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. При этом в 2021 году порядок расчета несколько изменился, сообщили в пресс-службе ФНС.

"Налоговые уведомления адресованы владельцам налогооблагаемого имущества: транспортных средств, земельных участков, объектов капитального строительства за период владения в течение 2020 года. Общий объем начислений в уведомлениях составил 299,2 млрд рублей с приростом в 2% по сравнению с прошлым годом", - говорится в сообщении ведомства.

Так, для расчета транспортного налога с применением повышающих коэффициентов будет использоваться перечень легковых автомобилей средней стоимостью от трех миллионов рублей за 2020 год, размещенный на сайте Минпромторга. В него дополнительно были включены такие марки и модели, как Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Кроме того, по земельному налогу в ряде регионов будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2020 года. С ними можно ознакомиться, получив выписку из Единого государственного реестра недвижимости в МФЦ или на сайте Росреестра.

Еще одно нововведение касается имущества физических лиц. Во всех регионах (кроме Севастополя) в качестве налоговой базы будет применена кадастровая стоимость объектов недвижимости. При этом для исчисления налога использованы понижающие коэффициенты (зависит от региона, с полными правилами можно ознакомиться здесь).

"Рассылка налоговых уведомлений и их доставка налогоплательщикам через почтовые отделения пройдет в течение сентября - октября текущего года. Вышеуказанные налоги следует оплатить не позднее 1 декабря 2021 года", - отметили в ФНС.

Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений. Из них 44,6 млн - по почте заказными письмами, 22,5 млн - в электронном виде через личные кабинеты налогоплательщиков.