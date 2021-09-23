В Германии непривитым перестанут платить компенсацию за пребывание на карантине

С 1 ноября компенсация по зарплате за пребывание на карантине из-за коронавируса для невакцинированных граждан Германии не предусмотрена. Это правило применяется только к людям, которым рекомендована вакцинация. К такому решению пришли представители правительства и министры здравоохранения федеральных земель. При этом Бремен и Тюрингия воздержались. Критики видят в этом стремление провести через "черный ход" обязательную вакцинацию.

Министр здравоохранения Йенс Шпан выступил за прекращение компенсационных выплат. "У тех, кто защищает себя и других, делая прививки, возникает законный вопрос, почему они платят за других, которые не привиты и должны находиться в карантине", - цитирует Шпана радиостанция Bayerischer Rundfunk.

По его словам, прививка - это свободное, личное решение. Вместе с решением приходит ответственность "нести финансовые последствия". Земли потратили на компенсации за карантин около 600 миллионов евро с начала пандемии коронавируса.

Закон о защите от инфекций уже содержит исключения для невакцинированных, до сих пор они просто не применялись. В нем, в частности, говорится, что не существует права на компенсацию, если предписанного карантина можно было избежать с помощью вакцинации. То же относится и к случаям, когда человек совершил "предотвратимую поездку" в зону риска с высоким уровнем инфицирования за границей, а после возвращения вынужден находиться на карантине.

Кто не может быть вакцинирован, должен представить медицинскую справку. В этом случае компенсация за потерю заработка будет продолжать действовать, уточнил министр здравоохранения Баварии Клаус Холечек.

В партии "Альтернатива для Германии" считают, что правительство и земли хотят заставить людей "финансовой дубиной" делать прививки. Невакцинированные не будут иметь дохода в случае карантина, социально слабым будет угрожать обнищание.