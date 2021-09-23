В Кремле одобрили идею электронного голосования на выборах президента

Электронное голосование очень удобно, его нужно максимально распространять, но насколько широко, решать специалистам. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление председателя Совфеда Валентины Матвиенко, допустившей вариант электронного голосования на президентских выборах в 2024 году по всей стране.

"Это очень удачная и удобная практика, и, конечно, ее нужно совершенствовать и распространять максимально", - заявил Песков. Она быстрая, удобная с точки зрения экономии времени и увеличения явки де-факто, с точки зрения экономии большого количества госсредств, пояснил он. "Поэтому, конечно, абсолютно целесообразно эту практику распространять дальше", - подчеркнул представитель Кремля.

"Насколько широко, и к какому сроку - это решение должны принимать ЦИК и специалисты", - считает Песков. На вопрос о том, какие пожелания Кремля по электронному голосованию, он сказал, "чтобы как можно скорее эта практика распространилась как можно шире". "Но зависит, конечно, от готовности к этому", - добавил пресс-секретарь президента.