В Латвии запретят ходить с георгиевскими ленточками на публичных мероприятиях

Комиссия Сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий: на собраниях, шествиях и пикетах. Об этом сообщил глава комиссии Артус Кайминьш.

В комиссии данный запрет обосновали тем, что георгиевская ленточка отождествляется с советской эпохой и противоречит духу независимой Латвии. "Для меня неприемлемы ценности, которые несет с собой этот символ", - сказал Кайминьш, отметив, что запрет поддержало большинство участников голосования. Как сообщает издание Baltijas Balss, после рассмотрения в комиссии законопроект будет вынесен на пленарное заседание сейма во втором чтении. Для того чтобы законопроект стал законом, сейм должен утвердить его в трех чтениях, а президент - одобрить.

Обозреватели с юмором комментируют инициативу Кайминьша, который давно известен тем, что ему везде мерещатся враги. Так, в 2014-м году политик, устроив пьяный дебош в баре, заявил, что на него напали сторонники объявления в Латвии праздника православного Рождества. Правда, протрезвев, Кайминьш ничего вразумительного на эту тему сказать не смог.

Запрет же в Латвии георгиевской ленты более, чем странен. Дело в том, что среди латышских стрелков Русской императорской армии было много георгиевских кавалеров. Опять же, депутаты латвийского Сейма не разбираются в тонкостях геральдики. Дело в том, что ленты, которые мы носим в День Победы, называя георгиевскими, на самом деле являются гвардейскими. Последние отличаются от георгиевских более широкой опушкой оранжевого цвета. Так что, даже в случае принятия закона жители Латвии смогут носить гвардейские ленты, объясняя полиции их отличие от георгиевских.