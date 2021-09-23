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23.09.2021 17:21
Рубрика: Власть

В МИД прокомментировали идею выступления талибов в ООН

Текст: Екатерина Забродина
Руководство запрещённого в РФ движения "Талибан" приказало своим силам войти в Кабул. Фото: AFP Руководство запрещённого в РФ движения "Талибан" приказало своим силам войти в Кабул. Фото: AFP
Руководство запрещённого в РФ движения "Талибан" приказало своим силам войти в Кабул. Фото: AFP

В российском дипведомстве прокомментировали письмо движения "Талибан" (запрещено в РФ как террористическое) в ООН, в котором де-факто новые власти Афганистана просят сменить постоянного представителя страны при международной организации. По их утверждениям, назначенный прежним афганским правительством Гулам Исакзай "больше не представляет Афганистан" в ООН, теперь на эту роль претендует представитель талибов Мохаммад Сохаил Шахин.

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"Вопрос этот очень сложный. В ООН есть свои правила, которые определяют, кто представляет страну официальным образом. Этот вопрос еще предстоит решить", - пояснил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, которого цитирует ТАСС. По словам дипломата, для начала международному сообществу предстоит решить главный вопрос - о координации согласованных действий в отношении Афганистана, особенно гуманитарного измерения. При этом в Москве выступают против того, чтобы искусственно назначать конкретные сроки формирования талибами инклюзивного (то есть включающего все местные политические силы) правительства.

Ранее аккредитационный комитет ООН признал, что рассматривает запрос "Талибана" на смену постпреда. В офисе генсека Организации Объединенных Наций подтвердили, что именно этот орган примет решение о том, кого считать главой афганского постпредства в нынешней ситуации.

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