В "Одноклассниках" появилась функция распознавания аудиосообщений

В социальной сети "Одноклассники" появилась функция перевода аудиосообщений в текст. Сервис распознавания аудио автоматически конвертирует голосовое сообщение в текст, позволяя без прослушивания понять, о чем говорит собеседник, сообщается в пресс-релизе компании, который поступил в редакцию "РГ".

Технология распознает как полученные, так и отправленные голосовые сообщения на русском языке длительностью до 60 минут. Отмечается, что сервис работает на базе искусственного интеллекта и реализован на основе технологии, разработанной "ВКонтакте".

Распознавание аудиосообщений автоматически включено у всех пользователей последних версий мобильных приложениях ОК на Android и iOS, а также в десктопной версии соцсети. Отключить новую функцию можно в настройках профиля, в разделе "Сообщения". Стоит отметить, что во "ВКонтакте" эта функция появилась в июне прошлого года.