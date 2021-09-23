В ПФР объяснили, как декретный отпуск и служба в армии влияют на пенсию

Социально значимые периоды жизни, во время которых человек был вынужден не работать, засчитываются в страховой стаж для определения права на пенсию. Об этом напомнили в отделении ПФР по Калининградской области.

"Нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж, если им предшествовали и (или) за ним следовали периоды работы и (или) иной деятельности за которые уплачивались страховые взносы в ПФР", - пояснили в Пенсионном фонде.

В соответствии с нормами пенсионного законодательства к нестраховым периодам относятся:

- прохождение военной службы по призыву;

- получение пособия по обязательному пенсионному страхованию в период временной нетрудоспособности;

- уход одного из родителей за ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;

- получение пособия по безработице;

- уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет;

- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности.

За каждый полный календарный год такого периода при расчете размера пенсии устанавливается коэффициент 1,8. Дополнительно устанавливается коэффициент за периоды ухода за детьми (3,6 - в отношении периода ухода одного из родителей за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет; 5,4- в отношении периода ухода одного из родителей за третьим или четвертым ребенком до достижения им возраста полутора лет).

"В дальнейшем при расчете размера пенсии все имеющиеся индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) за страховые и нестраховые периоды суммируются", - добавили в ПФР.