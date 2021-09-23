В Рособрнадзоре назвали последствия полного отказа от ЕГЭ

Полный отказ от аттестации в формате Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может привести к снижению качества образования. Так в Рособрнадзоре прокомментировали предложение одной из российских партий разрешить школьникам самим решать, в какой форме сдавать итоговые экзамены.

Что же касается вступительных экзаменов, ЕГЭ зарекомендовал себя, как эффективный механизм при отборе абитуриентов в вузы. Кроме того, единые подходы и процедуры, организованные на федеральном уровне, мотивируют школьников к обучению. "Полный отказ от ЕГЭ считаем необоснованным. Данный вопрос требует всестороннего анализа с привлечением экспертов", - добавили в Рособрнадзоре (цитата по РИА Новости).

А по данным ТАСС, в адрес Рособрнадзора периодически поступают запросы от депутатов, требующих усовершенствовать систему российского образования. Довольно часто просят изменить форму проведения государственной итоговой аттестации. Предложение сделать ЕГЭ добровольным уже поступало в 2014 году.

Кстати, в 2020 и 2021 годах единый госэкзамен могли сдавать только те выпускники, которые решили поступать в высшие учебные заведения. И ребят, отказавшихся от ЕГЭ , было всего 10 процентов. "Данная доля невелика. Так что говорить о падении интереса к участию в ЕГЭ у выпускников, не планирующих обучение в вузах, преждевременно", - подчеркнули в пресс-службе Рособрнадзора.