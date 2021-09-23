В Россельхознадзоре не ждут роста цен на сигареты из-за новых правил

В случае внесения табачного сырья в список продукции высокого санитарного риска, рост цен не ожидается, считают в Россельхознадзоре.

Ранее в СМИ появилась информация, что в странах ЕАЭС может быть полностью остановлено производство сигарет, если Евразийская экономическая комиссия примет новые правила регулирования табачного сырья.

Как рассказали в Россельхознадзоре, заявления о росте цен и возможной остановке производства, "по всей видимости, происходят в виду некорректного понимания принципов фитосанитарного контроля продукции высокого риска". Так, ведомства в странах-поставщиках будут обязаны проводить лабораторные исследования экспортируемого сырья и выдавать сертификаты, гарантируя их безопасность.

В России груз будет ждать еще одна проверка. Энтомологическое исследование назначается только если есть подозрения о наличии в продукции опасных насекомых. Сейчас по таким правилам отгружаются, например, все фрукты и овощи.

"Стоимость одного энтомологического исследования подкарантинной продукции в подведомственных Россельхознадзору учреждениях составляет порядка 500 рублей, что никоим образом не может за собой повлечь увеличения расходов производителей на 15-20 миллионов долларов в год и полной остановке табачных фабрик в России", - передает заявление ведомства ТАСС.

В Россельхознадзоре считают, что табачное сырье следует перенести в категорию высокого риска, это обосновано с правовой и научно-технической точек зрения. Так, в прошлом году в партиях начали систематически выявлять опасную для РФ муху-горбатку, в этом году случаев обнаружения этого насекомого в импортном табачном сырье еще больше.

Многоядная муха-горбатка может распространяться в различных местах обитания и повреждает широкий круг продуктов растительного и животного происхождения, а также может паразитировать в организме животных и человека, является переносчиком холеры.