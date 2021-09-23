В России могут ввести углеродный налог

В правительстве думают о необходимости учета углеродной повестки при построении налоговой системы. Об этом на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"А также - об увеличении поступлений от отраслей, которые являются значительными эмитентами парниковых газов, - подчеркнул глава кабмина, подводя итоги дискуссии. - По сути, Андрей Рэмович говорит о движении, первом шаге к карбоновому, углеродному налогу".

Дальнейшая работа в этом направлении, по словам Мишустина, должна стимулировать зеленые инвестиции, тем более что в условиях глобального энергоперехода потенциал есть только у тех компаний, которые станут инвестировать в технологическое переоснащение производств и модернизироваться. "Откладывать это нельзя. От этого зависят наши конкурентные возможности", - заключил премьер.