Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
12:00 23.09.2021

В России отобрали лучшие проекты индивидуальных домов

Сорок лучших проектов индивидуальных домов, которые станут типовыми, отобрало жюри конкурса, проводимого Минстроем, Минпромторгом и ДОМ.РФ. К весне 2022 года будет разработана, а позже выложена в открытом доступе проектно-сметная документация на эти здания.

Всего на конкурс было подано 122 проекта. Победителями стали разработчики из 14 регионов. Среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новгородская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская, Новосибирская, Ивановская, Вологодская области и Краснодарский край.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Хуснуллин анонсировал перестройку сферы ЖКХ

Как подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко, подготовка стандартов ИЖС с применением деревянных конструкций, выбор лучших технологий и проектов, а также поддержка со стороны федерального центра произведет мультипликативный эффект. "С одной стороны - это подготовка лучших решений для граждан, повышение доступности домокомплектов и их качественных характеристик, с другой - серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны", - сказала она.

Абрамченко отметила, что для проектов-победителей будет разработана проектно-сметная документация за счет средств организаторов конкурса, на это выделяется 60 млн рублей. После этого они пройдут государственную экспертизу и будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя. Разработка документации будет вестись для находящихся в ведении ДОМ.РФ земельных участков и завершится не позднее марта 2022 года.

Конкурс был запущен по поручению Абрамченко в июле нынешнего года. К участию были приглашены домостроительные комбинаты, строительные организации, застройщики и архитектурные бюро, специализирующиеся на работе с проектами индивидуального жилищного строительства. Цель конкурса - развитие рынка ИЖС, увеличение объемов ввода жилья и повышение качества жизни во всех регионах России.

Конкурс будет способствовать увеличению объема ввода жилья в стране до 120 млн кв. метров в год, считают в ДОМ.РФ.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз

"Качественные, проработанные, красивые проекты, - главный драйвер активного развития рынка индивидуального жилищного строительства. Конкурс - это возможность собрать проекты самых талантливых архитектурных и строительных коллективов по всей стране, а дальше на государственном уровне проработать их качество, современность и доступность", - считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Конкурс простимулирует развитие индустриального деревянного домостроения. Широкое использование гражданами качественных типовых проектов домов из деревянных конструкций, размещенных в открытом доступе, позволит снизить цену таких домокомплектов и заинтересовать банки в выдаче ипотеки для их строительства, подчеркивают в ДОМ.РФ.

Сейчас читают

Ипотека
22.09.2021

Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить

Процедуру рефинансирования ипотеки могут упростить

ФАС разработала законопроект, упрощающий рефинансирование ипотечных кредитов. Как пояснили в ведомстве, документ появился из-за роста числа жалоб россиян на затягивание банками сроков предоставления документов, которые нужны для погашения ипотеки

ЖКХ
21.09.2021

В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ

В Минэкономразвития рассказали о новых тарифах ЖКХ

Макроэкономический прогноз Минэкономразвития на 2022-2023 годы предполагает индексацию тарифов ЖКХ в пределах 4%. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода "якорем" для инфляции

Жилая недвижимость
21.09.2021

В Минстрое нашли способ ускорить капитальный ремонт домов

В Минстрое нашли способ ускорить капитальный ремонт домов

Минстрой предлагает расширить перечень банков, которые смогут открывать специальные счета со средствами для проведения капитального ремонта, до почти 60 кредитных организаций. Это позволит собственникам ускорить проведение дорогих ремонтных работ