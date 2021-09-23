В России отобрали лучшие проекты индивидуальных домов

Сорок лучших проектов индивидуальных домов, которые станут типовыми, отобрало жюри конкурса, проводимого Минстроем, Минпромторгом и ДОМ.РФ. К весне 2022 года будет разработана, а позже выложена в открытом доступе проектно-сметная документация на эти здания.

Всего на конкурс было подано 122 проекта. Победителями стали разработчики из 14 регионов. Среди них Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Новгородская, Смоленская, Липецкая, Воронежская, Тамбовская, Ульяновская, Челябинская, Новосибирская, Ивановская, Вологодская области и Краснодарский край.

Как подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко, подготовка стандартов ИЖС с применением деревянных конструкций, выбор лучших технологий и проектов, а также поддержка со стороны федерального центра произведет мультипликативный эффект. "С одной стороны - это подготовка лучших решений для граждан, повышение доступности домокомплектов и их качественных характеристик, с другой - серьезный стимул для развития нашего лесопромышленного комплекса, особенно в момент реализации новой лесной политики и развития глубокой переработки внутри страны", - сказала она.

Абрамченко отметила, что для проектов-победителей будет разработана проектно-сметная документация за счет средств организаторов конкурса, на это выделяется 60 млн рублей. После этого они пройдут государственную экспертизу и будут включены в реестр экономически эффективной проектной документации повторного использования Минстроя. Разработка документации будет вестись для находящихся в ведении ДОМ.РФ земельных участков и завершится не позднее марта 2022 года.

Конкурс был запущен по поручению Абрамченко в июле нынешнего года. К участию были приглашены домостроительные комбинаты, строительные организации, застройщики и архитектурные бюро, специализирующиеся на работе с проектами индивидуального жилищного строительства. Цель конкурса - развитие рынка ИЖС, увеличение объемов ввода жилья и повышение качества жизни во всех регионах России.

Конкурс будет способствовать увеличению объема ввода жилья в стране до 120 млн кв. метров в год, считают в ДОМ.РФ.

"Качественные, проработанные, красивые проекты, - главный драйвер активного развития рынка индивидуального жилищного строительства. Конкурс - это возможность собрать проекты самых талантливых архитектурных и строительных коллективов по всей стране, а дальше на государственном уровне проработать их качество, современность и доступность", - считает гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Конкурс простимулирует развитие индустриального деревянного домостроения. Широкое использование гражданами качественных типовых проектов домов из деревянных конструкций, размещенных в открытом доступе, позволит снизить цену таких домокомплектов и заинтересовать банки в выдаче ипотеки для их строительства, подчеркивают в ДОМ.РФ.