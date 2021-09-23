У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

В России резко упали цены на смартфоны Samsung

Текст:   Антон Благовещенский
23.09.2021,  
16:00
Фото: Samsung Фото: Samsung
Фото: Samsung

Российские продавцы снижают цены на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 Ultra. Аппарат подешевел более чем на 30 процентов, передает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные источники.

Фото: Samsung

Если на старте продаж за версию с 12/128 Гб просили 110 тысяч рублей, то теперь его предлагаю по цене от 76 тысяч рублей. Отмечается, что по итогам предзаказов аппарат стал самой популярной моделью линейки.

В Россию пришел мощный смартфон Nokia дешевле 20 тысяч рублей

Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен 6,8-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, квадрокамерой на 108 Мп, топовым процессором Snapdragon и поддерживает работу со стилусом S Pen.

смартфоны
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Facebook признала наличие "особых" пользователей 01:38
Пользователям рассказали, как бесплатно перенести чаты WhatsApp 21.09.2021
Назван лучший недорогой смартфон в России 21.09.2021
Samsung
Фото: FromSoftware
Dark Souls исполнилось 10 лет. Какое наследие оставила серия индустрии 22.09.2021
На смартфонах Samsung обнаружилась странная проблема 20.09.2021
Можно покупать. Мы нашли два лучших смартфона в России до 10 тысяч рублей 19.09.2021