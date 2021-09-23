В России резко упали цены на смартфоны Samsung

Российские продавцы снижают цены на флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21 Ultra. Аппарат подешевел более чем на 30 процентов, передает Hi-tech Mail.ru со ссылкой на собственные источники.

Фото: Samsung

Если на старте продаж за версию с 12/128 Гб просили 110 тысяч рублей, то теперь его предлагаю по цене от 76 тысяч рублей. Отмечается, что по итогам предзаказов аппарат стал самой популярной моделью линейки.

Samsung Galaxy S21 Ultra оснащен 6,8-дюймовым экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления до 120 Гц, квадрокамерой на 108 Мп, топовым процессором Snapdragon и поддерживает работу со стилусом S Pen.