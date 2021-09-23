В Россию пришел мощный смартфон Nokia дешевле 20 тысяч рублей

Компания HMD Global объявила о старте продаж в России смартфона Nokia G50. Аппарат получит два года обновлений Android и три года апдейтов безопасности.

Фото: Nokia

Nokia G50 оснащен экраном 6,82 дойма с разрешением HD+, тройной камерой (основной модуль 48 Мп + широкоугольный модуль 5 Мп + сенсор глубины) с поддержкой ночного режима и ручного управления и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт через USB-C.

Сердцем девайса стал процессор Snapdragon 480 5G, работающий с 4/128 Гб памяти (можно расширить при помощи карт емкостью до 512 Гб). Аппарат оснащен модулем NFC, разъемом для наушников и FM-приемником.

Официальная стоимость Nokia G50 в России составляет 19990 рублей по предзаказу. Этих денег девайс в целом стоит - учитывая двухлетние глобальные обновления Android. Те, кого версия операционки заботит не так сильно, могут рассмотреть Poco X3 Pro от Xiaomi - в нем больше оперативной памяти и выше разрешение экрана.