В селах станет больше общественных зданий из дерева

Проекты-победители всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов будут использоваться для создания социальной инфраструктуры в сельских районах. Об этом рассказала на подведении итогов конкурса вице-премьер Виктория Абрамченко.

Здания школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов из дерева не только функциональны, но и красивы, подчеркнула Абрамченко. "Я хочу с Минсельхозом договориться, чтобы в правилах выделения финансирования на развитие сельских территорий эти объекты были поименованы. Чтобы появился определенный процент ФАПов, школ, детских садов из деревянных конструкций", - рассказала вице-премьер.

Вместе с тем готовые домокомплекты, сделанные в России, должны идти и на экспорт, отметила Абрамченко. "Минпромторг прошу взвешено относиться к ограничению экспорта, потому что мы все-таки должны продвигать нашу продукцию не только на внутренние, но и на внешние рынки", - сказала она.