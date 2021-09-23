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Текст:   Марина Трубилина 
14:14 23.09.2021

В селах станет больше общественных зданий из дерева

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Проекты-победители всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов будут использоваться для создания социальной инфраструктуры в сельских районах. Об этом рассказала на подведении итогов конкурса вице-премьер Виктория Абрамченко.

Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
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Здания школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов из дерева не только функциональны, но и красивы, подчеркнула Абрамченко. "Я хочу с Минсельхозом договориться, чтобы в правилах выделения финансирования на развитие сельских территорий эти объекты были поименованы. Чтобы появился определенный процент ФАПов, школ, детских садов из деревянных конструкций", - рассказала вице-премьер.

Вместе с тем готовые домокомплекты, сделанные в России, должны идти и на экспорт, отметила Абрамченко. "Минпромторг прошу взвешено относиться к ограничению экспорта, потому что мы все-таки должны продвигать нашу продукцию не только на внутренние, но и на внешние рынки", - сказала она.

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