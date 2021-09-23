Володин рассказал, чем займутся депутаты Госдумы в начале работы созыва

Госдума в новом составе сможет сразу приступить к обсуждению наиболее важных законопроектов. Об этом заявил председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Порядка 93 законопроектов будут готовы к рассмотрению в октябре", - отметил спикер. Чтобы новый созыв мог приступить к работе без раскачки, летом депутаты провели несколько дополнительных заседаний Совета Думы, на которых было рассмотрено 157 законопроектов. 103 из которых были направлены в рассылку в регионы.

Если бы седьмой созыв не исполнял свои полномочия до конца их истечения, то возникла бы пауза, констатировал спикер. В таком случае законы, принятие которых необходимо, и люди их ждут, были бы рассмотрены не раньше конца декабря. "Или даже их рассмотрение уйдет на будущий год. Это неправильно", - подчеркнул Володин.

Он также сообщил, что законопроект о бюджете, как ожидается, поступит в Госдуму 30 сентября. "Поэтому нам еще предстоит один раз собраться на дополнительное заседание для того, чтобы рассмотреть проект бюджета и направить его в рассылку", - сказал Володин.

По его словам, также старым составом соберется и профильный комитет по бюджету, чтобы "запустить процесс".